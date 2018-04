Vierten Platz gesichert

Anzeige

Die Buchener starteten nicht gerade gut in die Partie. Vorne fand man nicht zu seinem Konzept, und in der Abwehr war man oft einen Schritt zu spät oder die Absprachen passten nicht. So stand es nach 14 Minuten folgerichtig 12:6 für die Gastgeber. Jedoch fand Buchen zunehmend besser ins Spiel und agierte nun aus einer defensiveren Deckungsvariante geschickter. Felix Bleifuß im Buchener Tor musste daher bis zur Pause nur noch drei Mal hinter sich greifen, während man die eigenen Angriffe sicher verwandelte. So ging es mit einem kleinen Vorsprung für Crailsheim (15:14) in die Halbzeit.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes fanden die Gastgeber wieder besser ins Spiel und setzten sich wieder etwas ab (19:16 / 36.). Die junge Buchener Truppe ließ aber zu keinem Zeitpunkt nach. Nach mehreren Zeitstrafen gegen Crailsheim gelang es den Buchenern, durch einen kleinen Zwischenspurt erstmals in Führung zu gehen (22:21 / 49.). Danach entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der sich keine Mannschaft weiter absetzten.

Durch den Treffer von Kilian Sunder stellten die Jungs des TSV Buchen eineinhalb Minuten vor Schluss auf 27:27. Der verbleibende Angriff der Crailsheimer wurde zwar abgewehrt, jedoch gelang es auch den Buchenern nicht, noch einmal zu einem erfolgreichen Torabschluss zukommen. Dem TSV II ist nach diesem Unentschieden der vierte Platz im Endklassement nicht mehr zunehmen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018