Von der Niederlage schwer getroffen

TSV Buchen – SV Heilbronn 16:30

Buchen: Just, Kleinert (beide Tor), Weber (2), Röckel (1), Schurz (2), S. Walter (1), Schäfer (5/2), Engelmann (2), Böhrer, Kraft, Schneider, Sohns (3), Vogel, Jokobs.

Nach dem jüngsten Auswärtssieg gegen die HSG Kochertürn/Stein II (16:23) hatten die Buchener Bezirksliga-Frauen Blut geleckt. Sie wollten an die gute Mannschaftsleistung des vorigen Wochenendes anschließen, als sie in heimischer Halle auf die Damen des SV Heilbronn am Leinbach trafen.

Beide Mannschaften traten motiviert und mit einer vollen Ersatzbank zum Spiel an. Gleich zu Beginn des Spiels zeigte sich, dass es eine enge Partie werden könnte. Enge Spielstände und ständige Ausgleichstreffer durch Celine Schäfer für den TSV Buchen und Jannika Giese für die SV Heilbronn gestalteten die Begegnung spannend. Erst ab der 14. Minute schaffte es der SV Heilbronn, sich mit 4:6 und mit 4:12 (22.) abzusetzen. Durch technische Fehler im Angriff, sehr viel Pech bei der Torausbeute sowie Fehlern in der Abwehr, die durch den Schiedsrichter mit Zwei-Minuten Sperre und Siebenmetern bestraft wurden, gingen die Mannschaften mit dem Spielstand von 7:13 in die Pause.

In der zweiten Hälfte stellten die Buchener Frauen die Abwehr um und unterbrachen auch durch die gute Torwartleistung von Jessica Just den Lauf des Gegners. Trotz einiger Konter und einer besseren Chancenverwertung holte der TSV Buchen den Vorsprung des SV Heilbronn nicht mehr ein. Das Spiel endete 16:20.

Die Niederlage traf die Mannschaft von Andreas Hollerbach schwer, da tatsächlich ein besserer Spielausgang möglich gewesen wäre. Jetzt heißt es aber wieder, nach vorne blicken und aus Fehlern lernen. jj

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018