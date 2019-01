Von der Reservebank ins Rampenlicht

Berlin. Der erste Wurf flog drüber. Und auch der zweite und dritte Versuch gingen nicht ins Tor. Doch Steffen Fäth machte einfach weiter. Er haderte und zweifelte nicht, wie das zuletzt so häufig in der Bundesliga gewesen war. Diesmal glaubte er an sich und seine Qualitäten, strahlte Sicherheit und Überzeugung aus. Kurzum: Der Mann von den Rhein-Neckar Löwen strotzte nur so vor

...