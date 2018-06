Vorfreude auf EM-Premiere

Anzeige

Die Deutschen hatten bei ihrer Präsentation ein Bonbon parat: „Jeder findet eine Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel in Düsseldorf unter seinem Sitz“, sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober bei der Präsentation. Schober konnte sich das leisten, denn die Partie wird im 50 000 Plätze bietenden Düsseldorfer Fußballstadion ausgetragen und hat mithin genug Platz für ausländische Delegationen.

Die Hallen sollen jeweils eine Mindestkapazität von 10 000 Zuschauern haben. Mögliche Spielorte für die Euro 2024 sind München, Köln, Hamburg, Berlin, Mannheim und Hannover. „Ich beglückwünsche den DHB zur Ausrichtung der Europameisterschaft“, erklärte Daniel Hopp, Geschäftsführer der Mannheimer SAP Arena. „Wir werden uns natürlich darum bemühen, als Austragungsort fungieren zu können“, sagte Hopp dem "Mannheimer Morgen". Die Arena in Mannheim fasst für Handballspiele 13 200 Plätze.

„Ich bin unglaublich glücklich. Wir haben die Verbände mit Sachargumenten überzeugt. Jetzt haben wird erst mal die WM 2019 vor uns, parallel beginnen die Vorbereitungen für 2024“, sagte Schober. Die WM 2019 veranstaltet der DHB vom 10. bis zum 27. Januar 2019 gemeinsam mit Dänemark. Das ist bereits Deutschlands siebte Weltmeisterschaft als Gastgeber, davon zweimal in der DDR.

Frauen spielen in Slowenien

Neben Schober und Michelmann gehörte der frühere Welthandballer Filip Jicha zum Team, das im Glasgower Hilton Hotel die DHB-Bewerbung präsentierte. „Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, für Deutschland zu werben“, sagte der Tscheche, der viele Jahren für Rekordmeister THW Kiel gespielt hatte und von der nächsten Saison an Co-Trainer an der Seite von THW-Chefcoach Alfred Gislason ist.

Der EHF-Kongress vergab in Glasgow weitere Titelkämpfe: Die Europameisterschaft 2022 findet in den Nachbarländern Ungarn und Slowakei statt, und die Frauen-EM 2022 geht an die Ausrichtergemeinschaft Slowenien, Mazedonien und Montenegro. (mit jako)

