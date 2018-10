Vorsprung nicht einzuholen

Main-Tauber – Würzburg 31:21

Main-Tauber: B. Schack (Tor); M. Schack (Tor); Enzfelder 6; Beck 6; Wießler 5; Akbulut 4; Lejic 3; Eichelbrönner 3; Witt 3/2; Brem 1.

Drei Siege aus drei Spielen. Der Aufsteiger in die Handball-Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken aus Wertheim behält seine weiße Weste auch gegen die TG Würzburg und stürzt diese damit noch tiefer in die Krise. Dabei sah es am Anfang nicht danach aus, dass man dieses Spiel deutlich gewinnen würde. Neben den Ausfällen von Konrad Michel und Kevin Kunzmann musste man kurzfristig auch auf Kevin Rösler verzichten. So war den Hausherren in der Anfangsphase anzumerken, dass das Team nicht zu hundertprozentig eingespielt war. Dies nutzten die Gäste, welche ihrerseits jedoch auf Torjäger Peter Scheuplein verzichten mussten, eiskalt aus. Mit schnellem Spiel nach vorn knackten die Würzburger die zu Beginn wackelige Defensive und gingen nach acht Minuten mit 2:5 in Führung. Auch im Angriffsspiel stockte es beim Aufsteiger, was wohl großteils der notwendigen Rotation geschuldet war. Doch der Gastgeber kam nun besser ins Spiel. In der Offensive spielte man nun zielstrebiger. Zusammen mit einigen starken Paraden von Keeper Benedikt Schack war dies der Schlüssel, um mit einem 5:0 Lauf das Spiel auf 8:6 zu drehen. Der HSV war nun das bessere Team, zwar konnte die TGW zwischenzeitlich nochmals ausgleichen, bis zum Halbzeitpfiff gelang es dem Aufsteiger jedoch die Führung auf 14:11 zu erhöhen. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Wertheimer Oberwasser. Schnell gelang es den Vorsprung auf 17:12 auszubauen. Der Tabellenletzte versuchte nun hauptsächlich mit Einzelaktionen, Tore zu erzwingen. Dies gelang jedoch nur bedingt. So baute die Michel-Truppe die Führung Tor für Tor aus. Beim 22:14 in der 43. Minute war das Spiel weitgehend entschieden. Die Gäste machten nicht den Eindruck, als könnten sie diesen deutlichen Vorsprung noch aufholen. So konnten die Wertheimer einen Gang runter schalten und das Spiel routiniert zu Ende bringen. Letztlich zeigte die Anzeigetafel ein 31:21 an, was am Ende auch in der Höhe verdient war. Die Hausherren bewiesen somit einmal mehr, dass sie nicht von Einzelspielern abhängig sind, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit ihr größter Trumpf ist. Während die Würzburger weiterhin punktlos die rote Laterne tragen, verteidigt der HSV die Tabellenführung. Für die TGW steht kommende Woche das Derby gegen die SG Randersacker an, Wertheim hingegen empfängt den Bezirksoberligaabsteiger aus Höchberg. HSV-Coach Konrad Michel hat nach dem Spiel wenig Grund zur Kritik: „Nach dem wir zu Beginn etwas Probleme hatten, waren wir meiner Meinung nach ab der zehnten Minute die klar bessere Mannschaft. Es war klar, dass wir aufgrund der Ausfälle taktisch und personell etwas ändern müssen. Dies ist meinem Team sehr gut gelungen. Nächste Woche wollen wir gegen Höchberg dort weiter machen wo wir heute aufgehört haben.“ hsv

