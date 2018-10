Waldhof als leichte Aufgabe?

Nach den Erfolgen bei den bis dahin ungeschlagenen Teams TV Bammental und TG Laudenbach gibt die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am morgigen Samstag ihre Visitenkarte bei Schlusslicht SV Waldhof Mannheim ab. Auf den ersten Blick scheint dies eine relativ einfache Aufgabe zu werden.

Die Gastgeber mussten schon in der letzten Saison lange um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfen und belegten am Ende mit 14:26 Zählern lediglich Rang acht. Auch in der aktuellen Runde lief bei den Gastgebern zumindest bisher nicht viel zusammen. Nach vier absolvierten Spielen zieren sie ohne jeglichen Punktgewinn das Tabellenende.

Die Spielgemeinschaft aus Dittigheim und Tauberbischofsheim ist nach ihrem Abstieg aus der Verbandsliga nun längst in der Landesliga angekommen. Nach durchwachsenem Start sorgten die „Grün-Weißen“ zuletzt für Schlagzeilen und fuhren trotz ihrer Verletztenliste zwei überraschende Siege ein. Das brachte sie mit aktuell 7:3 Zählern überraschend an die Tabellenspitze. Entsprechend optimistisch geht das Team von Trainer Martin Keupp die kommende Aufgabe an. Allein von der Tabellenkonstellation her betrachtet fällt dem Spitzenreiter klar die Favoritenrolle zu.

Allerdings spielten die Gastgeber nicht so schlecht, wie es die momentane Lage anzeigt. Alle vier Niederlagen fielen relativ knapp aus. In der Mannschaft steckt mehr Substanz als sie bisher zeigen konnte. Die Gäste sollten jedenfalls gewappnet sein und diese Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. In dieser Klasse gibt es keine Selbstläufer, jeder Punkt muss hart erarbeitet werden. Das haben die Spieler der HSG längst verinnerlicht. Entsprechend motiviert und konzentriert werden sie auch in Waldhof auftreten.

Das Lazarett der „Grün-Weißen“ hat sich inzwischen etwas gelichtet, verletzungsbedingt fehlen allerdings weiterhin noch Alexander Bitsch, Volker Leikauf, Felix Bloser und Carlo Hartnagel. Aus privaten Gründen fallen am Samstag zudem Sandro Leuthold und Florian Brezina aus. Erstmals dabei ist Neuzugang Viktor Bodo, Der ehemalige ungarische Jugendnationalspieler soll vor allem im Angriff für mehr Schwung sorgen. Ob auch Trainer Martin Keupp wieder ein Spielertrikot überstreift bleibt offen.

Die HSG wird jedenfalls ihre Favoritenrolle annehmen und alles versuchen beide Zähler aus dem Rheintal mit nach Hause an die Tauber zu entführen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018