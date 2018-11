Walldürner Männerteam erkämpft sich ersten Saisonsieg

Neckarelz II – Walldürn 25:35

Walldürn: Wunder (Tor), Eiermann (11 Tore), Zöllner (7/davon 3 Siebenmeter), Schlegel (4), Günther (4), Gramlich (3), D. Jaschek (2), G.Walter (2), Ziems (1), P. Jaschek (1).

Die Walldürner Handballer haben wieder Blut geleckt. Nachdem mittlerweile wieder starke Jugendmannschaften in Walldürn am Start sind, kann sich die Männermannschaft in nächster Zeit auf junge gute A-Jugendspieler freuen. Und so ging man motiviert in die Saison, auch weil es Daniel Zöllner nach drei Jahren im Bodenseeraum wieder zurück in die alte Heimat zog, wo er nun wieder im gewohnten gelb-schwarzen Handball-Trikot aufläuft.

In den ersten beiden Spielen in der Kreisliga B setzte es aber gleich zwei Rückschläge, da man sowohl gegen Hardheim III als auch Obrigheim III Federn lassen musste. Zwar brachten beide Gegner Unterstützung aus den eigenen höher spielenden Reihen mit, aber am Ende waren es auch die eigenen Fehler, die für die bitteren, aber verdienten Niederlagen sorgten.

Am dritten Spieltag fuhr man nun zum Auswärtsspiel nach Neckarelz. Gegen die „Zweite“ der Piranhas Neckarelz sahen die Zuschauer ein recht chaotisches Spiel, was unter anderem auch an den Fehlentscheidungen des Unparteiischen lag.

Zwar gingen die Gäste nach einer konsequent geführten ersten Hälfte, angeführt von Günther und D. Jaschek mit einer 18:13-Führung in die Pause, danach ließ man Neckarelz aber durch ein verworrenes Spiel und vielen Fehlern wieder herankommen. Höhepunkt war dann ein skurriles Eigentor vom Walldürner Schlussmann Wunder, der den Ball zuerst sensationell hielt, ihn dann aber praktisch ins eigene Tor schmiss, worauf die Gastgeber dann plötzlich mit 20:19 führten.

Anschließend schalteten die Walldürner dann aber wieder einen Gang höher und man bezwang Neckarelz am Ende verdient mit 35:25.

Am kommenden Samstag trifft die Walldürner Mannschaft zu Hause auf die SG Bad Mergentheim II, gegen die man dann mit mehr Treffsicherheit und konsequenterem Abwehrverhalten die nächsten Punkte einfahren will. Anpfiff dieser Partie ist am Samstag um 18.15 Uhr in der Nibelungenhalle in Walldürn. dz

