Wann platzt der berühmte Knoten?

Spätestens nach der fünften Niederlage im fünften Spiel in der Verbandsliga ist die Männermannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Erschreckend war die Leistung gegen Dossenheim, und deshalb setzte es eine deutliche Niederlage, mit der man so nicht gerechnet hatte.

Im Auswärtsspiel wartet jetzt die TGS Pforzheim II auf die Jungs der HG. Der Tabellenfünfte hat erst vier Spiele absolviert, davon aber drei gewonnen und ist somit voll im Soll.

Leider weiß man bei zweiten Mannschaften häufig nicht, mit welchem Personal sie antreten. In dieser Saison liefen bei den Pforzheimern immer Spieler auf, die auch im Kader der Drittliga-Mannschaft stehen. Dazu zählen Lukas Salzseeler (35 Tore in vier Spielen), Jakob Fassunge und Alexander Klimovets die bisher auch sehr erfolgreich für das Reserve-Team agierten. Daher ist der gute Saisonstart nicht verwunderlich. Ob diese Spieler auch kommenden Sonntag auflaufen, bleibt abzuwarten, die erste Mannschaft spielt aber bereits am Samstag.

Für die HG zählt in erster Linie nur, einen guten, temporeichen Handball zu spielen und sich so wieder Sicherheit zu erarbeiten. Solche Vorstellungen wie zuletzt will man auf Seiten der Taubertäler nicht mehr so schnell sehen. Handballerisch ist man sicherlich vielen Gegnern in der Verbandsliga unterlegen, aber die Grundtugenden müssen passen. Genau das wurde unter der Woche angesprochen und soll jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Es müssen auch nicht gleich Punkte sein; wenn man die Partie lange offen gestalten kann und mit dem Gegner mithält, wäre das bereits ein Erfolgserlebnis.

Zu deutlich waren die vergangenen Spiele verloren gegangen, aber damit soll jetzt Schluss sein. Valentin Okuschko hat die Fehler knallhart analysiert und seinen Spielern nochmals klar gemacht, was er verlangt. Vielleicht kann sich die Mannschaft auch den kompletten Frust der vergangenen Wochen von der Seele werfen und erfolgreich aus Pforzheim zurückkehren. Als Tabellenletzter hat man nun ohnehin nichts mehr zu verlieren, und so können gerade die Jungen im Team frei aufspielen, denn den Druck haben jetzt die Gegner. Für sie heißt es: Wer verliert zuerst gegen das Schlusslicht Königshofen/Sachsenflur? sr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018