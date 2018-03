Weibliche C-Jugend ist Bezirksliga-Meister

Anzeige

Die weibliche C-Jugend der JSG Taubertal, bestehend aus Spielerinnen aus Bad Mergentheim, Königshofen und Tauberbischofsheim, hat sich den Meistertitel in der Bezirksliga geholt. Mit 22:2 Punkten stand die vor Beginn der Runde neu zusammengewürfelte Mannschaft am Ende verdient an der Tabellenspitze. Die „Mädels“, die von Sabrina Dittmann und Franziska Lang trainiert wurden, haben sich im Verlauf der Runde zu einem echten Team entwickelt. Die einzige Niederlage der Saison musste die Jugendspielgemeinschaft denkbar knapp mit 22:23 verbuchen. Alle Heimspiele der Saison, die in den Hallen der drei Heimatvereine der Spielerinnen absolviert worden sind, entschied die Mannschaft für sich. Das Bild zeigt das erfolgreiche Team der JSG Taubertal mit (hinten von links) Trainerin Franziska Lang, Nina Hönninger, Anna Wamser, Lina Kahrle, Alina Noskow, Johanna Adelmann, Trainerin Sabrina Dittmann und (vorne von links) Annika Besserer, Theresa Wamser, Melina Frank, Sarah Diemer und Demi Wolf. Bild: Jutta Muck