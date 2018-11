Weiterhin verlustpunktfrei

Marktsteft II – HSV 20:34

HSV Main-Tauber: B. Schack (Tor); M. Schack (Tor); Kevin Kunzmann 11; Enzfelder 8/1; Roesler 6; Felix Braunbeck 4; Merola 2; Brem 2; Witt 1; Schmitt; Eichelbrönner.

„Zu Beginn haben wir uns leider wieder schwer getan. Da waren die ,Stefter’ besonders motiviert, jedoch haben wir uns nicht verrückt machen lassen. Ab Mitte der ersten Halbzeit hat sich der Qualitätsunterschied dann doch bemerkbar gemacht. Es war eine gute Leistung von uns. So bleiben wir weiter ungeschlagen und können mit breiter Brust in die nächsten Wochen gehen“, so HSV-Trainer Konrad Michel nach dem Spiel.

Abschlüsse zu leicht

In der Tat hatte der Tabellenführer leichte Anlaufschwierigkeiten. Während das Angriffsspiel eigentlich durchgehend recht erfolgreich war, war es die Defensive, die den Gästen zu Beginn Probleme bereitete. Zu leicht ließ man den TVM zu Abschlüssen kommen. So war es in der Anfangsviertelstunde ein offener Schlagabtausch, bei dem die Wertheimer mit 7:8 nur leicht die Nase vorn hatten. In Folge stabilisierte man sich aber zunehmend, was auch offensiv Wirkung zeigte. Neben dem ohnehin schon starken Positionsspiel gelang es dem Aufsteiger nun, auch einige Konter zu fahren. So gelang es, den Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf 11:18 auszubauen. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs war ein Spiegelbild aus Halbzeit eins. Wieder gelang es dem Außenseiter zu Beginn mitzuhalten, ehe das Team von Konrad Michel aufdrehte. Bis zum 16:22 in der 40. Minute hatten die Gastgeber noch theoretische Chancen, die Partie zu drehen. Doch die Wertheimer zögerten nicht mehr lang, den Sack endgültig zuzumachen. Mit einem furiosen 1:11-Lauf innerhalb einer knappen Viertelstunde schraubte man das Ergebnis in die Höhe. Insbesondere die zwei besten Torschützen der Liga, Kevin Kunzmann (44) und Julian Enzfelder (32), zeigten einmal mehr ihren Stellenwert fürs Team und waren vom TVM nicht aufzuhalten. Den Hausherren gelang es lediglich, noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben und auf 20:34 zu verkürzen. So bleiben die Wertheimer auch am fünften Spieltag verlustpunktfrei. Saisonübergreifend ist dies nun schon der elfte Liga-Sieg in Folge. Diese Serie will man am kommenden Wochenende gegen die TG Heidingsfeld II ausbauen. Dazu will auch Neuzugang Felix Braunbeck beitragen, der Linkshänder feierte in Marktsteft ein vielversprechendes Debüt und konnte sich gleich vierfach in die Torschützenliste eintragen.

Trainer lobt Braunbeck

Dafür gab es auch ein Sonderlob vom Trainer: „Wir haben mit Felix einen Spieler dazu bekommen, der uns qualitativ noch einmal nach vorn bringt, dass hat man heute schon sehen können. Dafür dass er erst seit kurzem dabei ist, hat er sich schon sehr gut integriert. Insgesamt war es aber auch wieder eine tolle Mannschaftsleistung. Wir haben die Marktstefter phasenweise an die Wand gespielt. Insbesondere Mitte des zweiten Durchgangs war das Handball vom allerfeinsten. Kommende Woche kommt mit der TG Heidingsfeld II ein stärkerer Gegner. Deren Mannschaft hat sich im Gegensatz zu unserem letzten Aufeinandertreffen auf einigen Positionen verändert. Wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen können, wird es eine schwere Partie.“

