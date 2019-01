Wichtige Punkte holen

Bereits am frühen Sonntagmorgen wird die Badenliga-Frauen-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur die weite Reise an die Bergstraße nach Birkenau antreten, immer vorausgesetzt die Männer-Handball-WM kommt nicht „dazwischen“. Ob das Spiel der Frauen wegen des möglichen Endspiels verlegt wird, stand nämlich zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

In Birkenau erwartet die die Reservemannschaft des Drittligisten die HG aus dem Taubertal. Der TSV steht derzeit noch immer abgeschlagen an letzter Stelle der Badenligatabelle.

Für die augenblicklich auch nur zwei Platzierungen höher angesiedelte HG wird es somit fast zur Pflichtaufgabe, mit zwei Punkten mehr auf der Habenseite ins Taubertal zurückzukehren, um nicht selbst in höchste Abstiegsnot zu geraten. Diese Befürchtung teilt dort jedoch niemand, denn was die Damen um Trainer Alexander Schad zuletzt auf die Platte zauberten, war alles andere als abstiegswürdig. In der Winterpause hatte Schad gezielt an Kondition und Schnelligkeit seines Teams im Angriffsspiel gearbeitet, um insbesondere hier die Durchschlagskraft zu verbessern, damit sich Torabschlüsse auf mehrere Schultern verteilen können.

Sein Konzept ging auf, und mit viel Schwung und Elan kamen seine Schützlinge aus dem Wintertraining und legten mit einer sehr beherzten Leistung im ersten Heimspiel gegen den Tabellendritten Oftersheim-Schwetzingen einen hervorragenden Start in die Rückrunde vor.

Mit 27:31 ging die Partie gegen die routinierten Spargelstädter letztlich zwar verloren. Dennoch verlieh sie den Rot-Weißen einen großen Schub Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.

Das Spiel in der Langenberg-Sporthalle ist – wie schon erwähnt bis jetzt noch mit Vorbehalt – auf 13 Uhr angesetzt. mw

