Wieder nur ein Tor Unterschied

TV Brühl – Dittigheim/TBB 29:28

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger, Gluhak, (beide Tor), T. Keupp (9/davon 1 Strafwurf), Brezina (4), N. Küpper (4/2), M. Keupp (3), Ehler (3), Hartmann (3), Mayer (2), Suihkonen, S. Gärtner.

Nach der denkbar knappen 27:28-Niederlage letzte Woche im Spitzenspiel in Malschenberg war die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim beim TV Brühl auf Wiedergutmachung aus. Doch schon vor Anpfiff stand diese Partie für die „Grün-Weißen“ unter keinem guten Stern. Der Mannschaftsbus geriet bei der Anreise in einen langen Stau und kam erst kurz vor dem offiziellen Matchbeginn an. Der Anwurf wurde zwar um 15 Minuten verschoben, doch die übliche Spielvorbereitung der Gäste war natürlich nicht gegeben. Zudem musste Trainer Martin Keupp neben den Langzeitverletzten Alexander Bitsch und Carlo Hartnagel auch auf den Einsatz der stark angeschlagenen Akteure Dominik Gärtner, Viktor Bodo und Max Engert verzichten. Entsprechend tat sich die HSG recht schwer, in ihr gewohntes Spiel zu finden. Viele individuelle Fehler und Mängel in der Chancenverwertung führten immer wieder zu unnötigen Ballverlusten und luden die Gastgeber zu Kontern ein. Und Brühl nahm diese Gastgeschenke dankend an.

Zu Beginn boten sich beide Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch. Nach dem 4:4 fand Brühl immer besser ins Spiel und warf sich bis zur 19. Minute bereits eine beruhigende 12:7-Führung heraus. Diesen Vorsprung nahmen die Gastgeber schließlich auch mit in die Pause (18:13).

Im zweiten Abschnitt ließen die Gäste nichts unversucht, das Spiel zu ihren Gunsten zu kippen. Auch wenn es spielerisch noch Mängel gab, kämpferisch wusste die Spielgemeinschaft zu überzeugen. Vor allem Thomas Keupp, der insgesamt neun Treffer erzielte, spornte sein Team an. Nach dem 20:14 kamen die „Grün-Weißen“ mit einem 4:0-Lauf bis auf 20:18 heran. In der 50. Spielminute erzielte Tizian Hartmann mit seinem Treffer zum 24:24 erstmals wieder den Gleichstand. Danach sorgten Niklas Küpper und Thomas Keupp für eine 26:24-Führung der Gäste. Das Spiel schien zu kippen, doch die HSG schaffte es nicht, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Die Gastgeber hatten in dieser spannungsgeladenen Schlussphase einfach das Glück auf ihrer Seite und warfen neun Sekunden vor Abpfiff das 29:28. In der Wionterpause steht jetzt das „Pokal-Final-Four“ des Handballkreises Heilbronn/Neckar/Tauber an. Dieses Turnier mit den Topteams der Region: TV Hardheim, HG Königshofen/Sachsenflur, TV Mosbach und HSG Dittigheim/TBB findet am 5. Januar in der Grünewaldhalle in Tauberbischofsheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018