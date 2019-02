Wiedergutmachung ist bestens gelungen

TG Höchberg – HSV Main-Tauber 17:41

HSV Main-Tauber: Schack (Tor); Kunzmann 9/4; Enzfelder 6; Witt 6; Roesler-Schlueter 6; Braunbeck 4; Jamerson 2; Michel 2; Eichelbrönner 2; Hingerl 1; Merola 1; Lejic 1; Wießler 1.

Mit einem Kantersieg setzte sich der HSV Main-Tauber am Samstagabend in Höchberg durch. Von Beginn an wollte man konzentriert auftreten und somit Wiedergutmachung für die erste Saisonniederlage in der Vorwoche gegen Großlangheim betreiben.

Diese Zielsetzung wurde zunächst auch gut erfüllt. Die zuletzt schwächelnde Defensive zeigte sich deutlich verbessert, nur ein Gegentor fing man sich bis zur 18. Minute. Im Angriff war ein großer Qualitätsunterschied zu sehen und man traf in dieser Zeit selbst elfmal ins Netz. Trotz des frühen Zeitpunktes war die Partie damit schon so gut wie entschieden.

Vorsprung ausgebaut

Daher konnten sich die Wertheimer erlauben, einen Gang raus zu nehmen und munter zu wechseln. Der Spielfluss litt etwas darunter, dennoch konnte man den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 6:18 ausbauen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs, hatte der HSV seine wohl schlechteste Phase der Partie.

Fünf Gegentore fing man sich in den ersten fünf Minuten, fast so viele wie in der kompletten ersten Hälfte. Dies gefährdete den Sieg zwar keineswegs, dennoch schien diese Entwicklung den Wertheimern nicht zu gefallen.

Man zog das Tempo nun wieder etwas an. In der Schlussphase des Spiels war den Hausherren die Müdigkeit anzumerken. Daraus resultierten immer mehr Fehler, die die Gäste, meist in Form von Kontern, eiskalt zu bestrafen wussten. So konnte in den letzten Minuten das Torverhältnis in die Höhe geschraubt werden.

Letztlich gewann der HSV verdient mit 17:41, der vor der Partie prognostizierte Klassenunterschied war deutlich sichtbar. Der Tabellenletzte aus Höchberg befindet sich weiterhin in akuter Abstiegsgefahr und steht in den kommenden zwei Wochen gegen Würzburg und Marktsteft II vor zwei Endspielen. Grund zum Jubeln gab es für Wertheim auch am Sonntag. Überraschend deutlich musste der TV Großlangheim seine zweite Saisonniederlage gegen Heidingsfeld hinnehmen. Damit ist der HSV Main-Tauber auch nach Minuspunkten wieder Tabellenführer.

Wörtchen mitreden

Die „Hätzfelder“ unterstrichen mit diesem Erfolg einmal mehr ihre Ambitionen, nach enttäuschendem Saisonstart doch noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. Für die letzten Partien zeichnet sich nun ein spannender Vierkampf um den Titel ab.

Nach solch einem deutlichen Sieg hat HSV-Trainer Konrad Michel wenig zu bemängeln: „Wir wollten von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen. Das ist uns gut gelungen. Die Defensive hat in den ersten 20 Minuten so gut wie nichts zugelassen und alles was durch kam hat unser Keeper gehalten.

Natürlich ist Höchberg kein wirklicher Gradmesser, so hoch muss man aber auch erstmal gewinnen. Oben ist es zurzeit sehr spannend. Die Top-Vier Teams müssen zu großen Teilen noch in direkten Duellen gegeneinander spielen. Die heiße Phase hat jetzt begonnen, und wir sind bereit dafür.“ hsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019