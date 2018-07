Wölfe leihen sich Fin Backs aus

Anzeige

Der Kader des Rimparer „Wolfsrudels“ nimmt allmählich Gestalt an. Der Handball-Zweitligist hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Als Linksaußen wechselt Fin Backs zur DJK Rimpar Wölfe. Der 20-Jährige steht bei der MT Melsungen unter Vertrag und wird für ein Jahr von den Wölfen ausgeliehen.

Der Juniorennationalspieler passt nach Angaben der DJK ideal ins Konzept der Wölfe: Er ist ein junger und talentierter Spieler mit großem Potential. Deshalb sind die Verantwortlichen froh, dass er in Rimpar seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen will. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Fin einen aktuellen Juniorennationalspieler zu verpflichten“, gibt sich Cheftrainer Prof. Dr. Matthias Obinger sehr zufrieden. „Er wird uns sicher weiterhelfen.“

Bundesligist MT Melsungen war zu dem Entschluss gekommen, dass Backs weiterhin Spielpraxis in der 2. Liga sammeln soll. Aufgrund der partnerschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Vereinen sei es zu einer unkomplizierten Einigung gekommen. Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer zeigt sich glücklich über die Kooperation mit Melsungen: „Beide Vereine sind sich über eine mögliche Kooperation einig. Nun konnten wir mit Fin erstmalig Fakten schaffen. Melsungen spielt nicht nur in einer anderen Liga, sondern blickt zudem in der 1. Handballbundesliga nach oben. Dies erfordert, dass jungen Spielern Spielpraxis gegeben werden muss. Das soll durch unser Modell ermöglicht werden.“ rw