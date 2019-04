„Wölfe“ starten mit Vollgas in die Partie

Dessau-Rosslauer HV – DJK Rimpar Wölfe 21:26

Vor 1036 Zuschauern in der Anhalt-Arena in Dessau erspielten sich die Rimparer Wölfe einen 26:21-Auswärtssieg und bleiben damit in der 2. Liga weiterhin auf einem guten Weg Richtung einstelliger Tabellenplatz. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste die Partie.

Nach etwas mehr als vier Minuten führten die Rimparer bereits mit 5:1. Die „Wölfe“ spielten von Beginn an mit einer aggressiven Deckung und schalteten schnell nach vorne um.

Erst nach einer Auszeit kam Dessau besser in die Partie und holte Tor um Tor auf. Als dann der 48-jährige Torhüter Radek Motlik noch drei Bälle in Folge entschärfte, war Dessau wieder dran. Nach 16 Minuten stand es nur noch 5:6.

Aber mit dem in den vergangenen Partien gewonnenen Selbstvertrauen agierten die „Wölfe“ weiter sehr abgeklärt und münzten ihre Ballgewinne in schnelle und einfache Tore um. So startete man einen 5:0-Lauf, der in der 25 Minute durch Patrick Schmidt zum 11:5 für Rimpar abgeschlossen wurde. Zur Pause führten die Unterfranken nach einer sehr guten Teamleistung hochverdient mit 13:7.

Höchste Führung nach 40 Minuten

Auch der Start in die zweite Spielhälfte verlief für die Mannschaft aus Rimpar voll nach Plan. In der 40 Spielminute hatte man beim Stand von 18:9 die höchste Führung des gesamten Spiels erzielt.

Dessau versuchte alles, um nochmals ins Spiel zu kommen. Vorne spielte der HV nun mit dem siebten Feldspieler und hinten agierte man mit einer offensiven 5:1-Abwehrformation. Die Wölfe ließen sich zunächst nicht beirren und Benni Herth erzielte nach 49 Minuten das 21:14.

Daraufhin bäumte Dessau sich nochmals auf und die „Wölfe“ machten nun zu viele Fehler. Im Angriff gab es zu leichte Ballverluste und in der Abwehr kam man nun häufig einen Schritt zu spät. Auch fehlte beim Abschluss die allerletzte Konsequenz. So verkürzten die Gastgeber mehrmals auf vier Tore, aber mehr war an diesem Abend nicht drin. Gerade in dieser Phase war es Mal wieder einmal Torhüter Max Brustmann, der selbst offene Würfe der Hausherren parierte und so den Sieg für die Wölfe sichern konnte.

Der Jubel über den Sieg war bei den Gästen und ihren mitgereisten Fans war nach dem Spiel sehr groß. An der ausgelassenen Stimmung änderte auch der kleine Leistungseinbruch in den letzten zehn Minuten nichts. Dennoch kann gerade hier ein bisschen Kritik angesetzt werden, denn man das Spiel durchaus auch etwas höher hätte gewinnen können. Hieraus gilt es zu lernen.

Alles in allem kann man in Rimpar trotzdem sehr zufrieden sein, da es in Dessau nicht einfach ist zu gewinnen. Man hat hier praktisch über 60 Minuten in Führung gelegen und ist letztlich als verdienter Sieger vom Feld gegangen.

Heimspiel gegen HC Elbflorenz

Im nächsten Heimspiel empfängt das Team aus Rimpar am Karsamstag, 20. April, um 19.30 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg den HC Elbflorenz. ms

