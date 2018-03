„Wölfe“ trotzen allen Widrigkeiten im Vorfeld

Anzeige

Das alles schien auch nicht von ungefähr zu kommen, denn die Unterfranken waren doch deutlich verletzungs- und krankheitsgeschwächt in der Emsland-Arena aufgelaufen. Mit Sergej Gorpishin, Benjamin Herdt und Dominik Schömig fehlten gleich drei etatmäßige Akteure, und einige andere Spieler litten unter mehr oder weniger schweren Blessuren, bissen aber die Zähne zusammen, um ihr Team nicht noch mehr zu schwächen. Dazu konnte Cheftrainer Matthias Obinger, der seit Mittwoch beruflich auf den Balearen gebunden war, erst kurz vor dem Spiel dazu stoßen. Auch die Anfahrt verlief aufgrund von Verkehrsumleitungen alles andere als günstig, so dass man erst knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Spielstätte erreichte. Eigentlich waren das viele Umstände, hinter denen sich die Gäste bei einem Misserfolg hätten glänzend verstecken können. Zudem reisten sie auch noch mit drei Niederlagen in Folge an, davon zwei gegen Kellerkinder der Liga.

Brustmann „vernagelt“ das Tor

Doch Rimpar versteckte sich keineswegs; im Gegenteil: motiviert, unbeeindruckt von der Heimstärke der Westfalen und temperamentvoll stemmten sich die Unterfranken nach dem anfänglichen Rückstand gegen den Sturmlauf der Gastgeber. So mancher im Rund der Arena rieb sich mehr als verwundert die Augen, als er mitverfolgte, dass ein glänzend disponierter Max Brustmann begann, sein Tor zu „vernageln“, die Abwehrreihen um den ausgezeichneten Kapitän Stefan Schmitt sich zusehends schlossen und der Angriff, von einem glänzend aufspielenden Patrick Schmidt geführt, mit einer schon lange nicht mehr gesehenen Sicherheit einnetzte. Das war schon aller Ehren wert, was „die Wölfe“ da auf die Platte zauberten. Elf Minuten lang blieben die ansonsten so torhungrigen Gastgeber ohne Treffer, eine Phase, in der die Wölfe sich auf 8:4 absetzten. Der Halbzeitstand von 8:14 kam daher nicht von ungefähr. Da hatte Max Brustmann neben einem Siebenmeter auch schon weitere neun Bälle abgewehrt.

Mochte es für den Trainer der Nordhorner, Heiner Bültmann, ein „gebrauchter Tag“ gewesen sein, für die Wölfe war es einer, wie man ihn sich nur wünscht. Da stimmte so vieles: Hinten in der Abwehr ein Philipp Meyer, der am Abend vorher noch bei einem Bayernligaspiel in seinem Heimatort Ismaning gekämpft hatte und sich jetzt schon wieder in jede Aktion der Gastgeber warf, ein Benedikt Brielmeier, dessen Körpersprache in jeder Phase des Spiels voll auf Sieg ausgerichtet war, ein Steffen Kaufmann, der an diesem Tag neben zwei blitzsauberen Toren vor allen Dingen den am Kreis überragenden Patrick Gempp mit glänzenden Anspielen in Szene setzte, und schließlich ein Lukas Siegler, der sich vorne wie hinten in keiner Phase schonte und sich in jede Bresche warf.

Kurz: Das war Qualität auf allen Positionen, der Matchplan von Trainer Matthias Obinger wurde Eins zu Eins umgesetzt und damit eine Leistung vom Feinsten geoten, etwas, auf das die Mannschaft zu Recht stolz sein kann.

Es zeigt die Ausgeglichenheit

Es war aber auch ein so typisches Spiel für diese so ausgeglichene 2. Bundesliga, in der jeder jeden schlagen kann, es keine richtigen Kellerkinder und es keine wirklichen Favoriten gibt. Es wäre gut, wenn „die Wölfe“ das beherzigen, denn, auch wenn dieses ein überzeugender Auftritt war, wartet schon am nächsten Wochenende in der heimischen s.Oliver-Arena mit Emsdetten wieder eine schwere Aufgabe; eine Aufgabe, die man vermutlich nur mit einer ähnlich mutigen Einstellung wie gegen die ambitionierten Nordhorner bewältigen kann. riw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018