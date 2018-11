Zeigt die Okuschko-Truppe ein neues Selbstvertrauen?

Nach dem tollen Sieg gegen Malsch, will die HG Königshofen/Sachsenflur auch endlich mal in einem Auswärtsspiel überzeugen. Ob das bei der SG Leutershausen am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) aber zu Punkten führt, ist eher fraglich. Ungeschlagen steht die Zweitliga-Reserve derzeit an der Tabellenspitze. Erst drei Minuspunkte, allesamt durch Unentschieden, hat die SGL auf ihrem Konto. Zwei weitere wurden der Mannschaft am grünen Tisch abgenommen, da sie das Schiedsrichtersoll nicht erfüllt hatten. Favorit ist man auf keinen Fall in Hirschberg an der Bergstraße, doch das letzte Spiel sollte den Männern von Valentin Okuschko endlich das nötige Selbstvertrauen gegeben haben, um auch mal gegen eine Top-Mannschaft mithalten zu können. Vor allem im Angriff scheint nach 37 geworfenen Toren endlich der Knoten geplatzt zu sein. Luca Bleckmann und auch Thomas Sander haben gezeigt dass sie auch in dieser Liga dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können.

Mit einem knappen Ergebnis wäre man in Königshofen auf jeden Fall zufrieden. Nach seiner Sperre darf Dennis Meyer seine Mannschaft wieder unterstützen und ist eine weitere Alternative für Okuschko. Zuletzt reichte es für die SGL nur für zwei Remis, vergangene Woche kassierte sie erst mit dem Schlusspfiff den Ausgleichstreffer gegen Walzbachtal.

Die HG muss mit allem, was sie hat, dagegen halten, denn spielerisch werden sie Leutershausen das Wasser nicht reichen können. Somit müssen die Abwehr und die starken HG-Torhüter zu Bestform auflaufen.

