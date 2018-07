Zeitz: „Freue mich über Rückkehr in die Heimat“

Anzeige

Nußloch.Seine Gegenspieler tragen künftig nicht mehr das Trikot der Rhein-Neckar Löwen oder von Paris Saint-Germain, sondern sind für die SG Bruchköbel, den TV Gelnhausen oder die HSG Rodgau Nieder-Roden aktiv: Welt- und Europameister Christian Zeitz (Bild) verlässt die große Handball-Bühne und wird in den nächsten zwei Jahren für den nordbadischen Drittligisten SG Nußloch auf dem Feld stehen. „Wir sind sehr froh, solch einen Spieler für uns gewonnen zu haben“, bestätigte Manfred Gspandl, Abteilungsleiter und Geschäftsführer der SG, exklusiv gegenüber dieser Zeitung den Transfercoup. Über eine nahende Einigung zwischen Zeitz und dem Verein aus der Nähe von Heidelberg hatte diese Zeitung bereits berichtet.

Aufstieg das Ziel

Klar ist: Spätestens mit der Verpflichtung des 37-jährigen Rückraumspielers gehören die Nußlocher in der neuen Saison zu den absoluten Top-Mannschaften in der 3. Liga. Entsprechend hoch sind auch die Ambitionen. „Dass Christian Zeitz uns in sportlicher Hinsicht noch einmal verstärken wird, steht außer Frage. Seine Qualitäten sind unbestritten. Mit seiner großen Erfahrung und seinem unbändigen Willen wird er eine Führungsfigur sein, an der sich die anderen Spieler orientieren können“, sagt Gspandl und meint mit Blick auf die nächste Runde, die am 26. August beginnt: „Perspektivisch gesehen ist die 2. Bundesliga unser Ziel. Sollte es schon in der neuen Saison mit dem Aufstieg klappen, würden wir das auch annehmen.“

Parallel Trainerlizenz erwerben

Den Kontakt zum 166-fachen deutschen Nationalspieler stellte Nußlochs Co-Trainer Mario Donat her, der den Welt- und Europameister seit vielen Jahren kennt und ihn von einer Rückkehr in seine kurpfälzische Heimat überzeugen konnte. Zeitz stammt aus der Jugend des TSV Östringen und stieg 2003 mit der SG Kronau/Östringen in die Bundesliga auf. Danach wechselte er zum THW Kiel.