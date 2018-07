Zeitz vor Wechsel in die 3. Liga

Anzeige

Nußloch.In der 3. Handball-Liga bahnt sich ein spektakulärer Transfer an: Welt- und Europameister Christian Zeitz steht kurz vor einem Wechsel zur SG Nußloch. Nach Informationen dieser Zeitung befinden sich Verein und Spieler in aussichtsreichen und finalen Gesprächen, eine Einigung ist demnach Formsache. Ein Vertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben. Manfred Gspandl, Abteilungsleiter und Geschäftsführer des kurpfälzischen Clubs, wollte auf Anfrage dieser Zeitung zur Personalie Zeitz keinen Kommentar abgeben. Er sagte aber mit Blick auf die Ambitionen des Vereins: „Unser Ziel ist perspektivisch gesehen die 2. Bundesliga.“ Und auf dem Weg dorthin würde ein Welt- und Europameister zweifelsohne helfen.

Nach einer imposanten Karriere wird sich für Zeitz mit dem anstehenden Wechsel zum aufstrebenden Drittligisten aus der Nähe von Heidelberg der Kreis schließen. Der heute 37-Jährige stammt aus der Jugend des TSV Östringen. Nach der Fusion des Clubs mit der TSG Kronau stieg er mit dem Verein 2003 in die Bundesliga auf und wechselte nach Kiel. Von einem Intermezzo beim ungarischen Spitzenclub Telekom Veszprém (2014-2016) einmal abgesehen, war der Linkshänder seitdem für die Norddeutschen aktiv. In der vergangenen Woche nahm die Zeit beim THW jedoch ein unrühmliches Ende, sie endete vor Gericht. Zeitz hatte den Verein verklagt, weil er die Wirksamkeit des vereinbarten Vertragsendes am 30. Juni dieses Jahres bezweifelte. Stattdessen bestand er auf einer unbefristeten Weiterbeschäftigung. Nun einigten sich beide Parteien: Der THW zahlt dem Spieler eine Entschädigung von 75 000 Euro, im Gegenzug akzeptiert Zeitz das Vertragsende zum 30. Juni 2018 – weshalb er nun für die SG Nußloch frei ist.