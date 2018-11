Ziel: Versöhnlicher Abschluss

Zum letzten Heimspiel des Jahres erwartet die Männermannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur den TSV Rot. Nach dem Heimsieg vor zwei Wochen gegen den TSV Malsch und das gute Spiel vergangene Woche beim Spitzenreiter SG Leutershausen II gilt es nun für das Team um Trainer Valentin Okuschko im vorletzten Hinrundenspiel und gleichzeitig letzten Heimspiel nochmals wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Ein Sieg müsste her

Aufgrund der Siege der Konkurrenz am vergangenen Wochenende steht die HG vor dem Spieltag wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Diesen möchte man über die Weihnachtspause dringend wieder abgeben, doch dafür braucht man aus den letzten beiden Spielen im Jahr 2018 mindestens einen Sieg. Doch die Aufgaben sind nicht gerade einfach. Bevor es in zwei Wochen zum Tabellenzweiten nach Eppelheim geht, ist mit dem TSV Rot der aktuell Tabellendritte am Sonntag in der Tauber-Franken-Halle zu Gast.

Der TSV, alles andere als ein unbekanntes Gesicht in Königshofen, startete gut in die Saison und wusste vor allem auswärts gegen die direkte Konkurrenz um die Aufstiegsplätze zu punkten. Gegen vermeintlich schwächere Teams scheinen sie jedoch Probleme zu haben, so verlor man daheim gegen den TV Neuthard mit 17:20 und in Handschuhsheim mit 32:25. Ergebnisse aus der Vergangenheit, die die HG nicht zu sehr beschäftigen sollten, die aber auch mal wieder zeigen, dass in der Verbandsliga jeder jeden schlagen kann. Warum dann nicht auch der Tabellenletzte aus Königshofen und Sachsenflur am Sonntag den Tabellendritten?

Die vergangenen beiden Spiele machen auf jeden Fall Mut für die kommenden Aufgaben, denn vor allem im Angriffsspiel zeigte die neuformierte Mannschaft der HG sich stark verbessert im Vergleich zum Saisonbeginn.

Dies liegt unter anderem an den immer stärker werdenden Eigengewächsen Thomas Sander und Luca Bleckmann, die sich langsam an das raue Klima im Männerhandball gewöhnt haben und inzwischen mit viel mehr Selbstvertrauen in die Spiele gehen. Schafft es die HG wieder in der Abwehr sicher zu stehen, aus der ersten und zweiten Welle einfachere Tore zu erzielen und im Angriff geduldig auf klare Tormöglichkeiten zu warten, dann ist ein Überraschungssieg auch gegen den TSV Rot möglich. Trainer Valentin Okuschko steht hierfür bis auf Marcel Gengel wieder der gesamte Kader zur Verfügung. Anpfiff am Sonntag ist um 17.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018