Zu hohe Fehlerquote

Mannheim.Peter Jano, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Mannheim, war sauer: „Wir können es uns nicht mehr erlauben, weiter Punkte zu Hause zu verschenken“, haderte er nach der 23:25 (13:9)-Schlappe gegen die SG Nußloch. „In den wichtigen Momenten passieren uns zu viele unnötige Fehler.“

Die Seckenheimerinnen dominierten – gestützt auf eine überragende Stella Gudenau im Tor – immerhin die erste Hälfte. Über 6:4 und 13:7 (25.) ging es mit einem 13:9 in die Pause. Auch beim 15:10 kurz nach dem Seitenwechsel lief es für die HSG durchaus noch nach Plan. Doch in der Folge schlichen sich Fehler ins Mannheimer Spiel ein, Nußloch kam heran und beim 19:18 (43.) nahm Jano eine Auszeit. Hier stellte er seine Mannschaft noch einmal neu ein. Doch Nußloch hatte nun Oberwasser, glaubte an den ersten Saisonsieg und lag beim 20:19 erstmals selbst in Front.

Nur Titze und Gudenau überzeugen

Die Gastgeberinnen konterten nochmals zum 22:21 (50.), kassierten dann aber drei Gegentore in Folge zum 22:24 (54.). Anke Schalks 23:24 ließ Hoffnung aufkeimen, doch in der hitzigen Schlussphase gelang der HSG kein Treffer mehr. Den Schlusspunkt setzte wenige Sekunden vor dem Ende der Gast mit dem 25:23-Siegtreffer.

„Nadine Titze und Stella Gudenau haben heute eine überragende Leistung gezeigt aber zwei Spielerinnen alleine können kein Spiel gewinnen“, resümierte Peter Jano sichtlich enttäuscht. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018