Zu viele Fehlpässe

Taubertal – Hardthausen 19:21

HSG Taubertal: Kuhn (Tor), Zöller (3/2), Jeremic (5), Kieser (1), Ruppert (1), Wildt (1), Armbruster, Eckert (4), Schöninger, Müller (2), Harbich (2/2).

Die Handballerinnen der HSG Taubertal empfingen die Gäste des TSV Hardthausen. Zu Beginn des Spiels hatte die HSG etwas Schwierigkeiten, durch die 5-1-Deckung der Gegner zu kommen.

Nach knapp zehn Minuten Spielzeit führten die Gäste aus Hardthausen mit 4:2. Durch die Konterchancen und ersten Siebenmeter-Verwandlungen konnten sich die HSG-Mädels wieder herantasten. Auch die Torhüterin der HSG Taubertal Sarah Kuhn hat viel dazu beigetragen, dass die Gegner aus Hardthausen ihre Tore nicht verwandelten. Am Ende der ersten Halbzeit stand es verdient 11:8 für die Gastgeber aus dem Taubertal.

Die HSG-Mädels gestalteten weiterhin das Spiel für sich, und die Gegner aus Hardthausen hatten bis zur 48. Minute keine Chance, an die 17:13-Führung heranzukommen. Nach Fehlpässen und einer schwachen Abwehrleistung hat sich der TSV Hardthausen besser durchsetzen können. Somit gelang es dem TSV, in der 55. Minute mit 18:19 in Führung zu gehen. Selbst die Auszeitansprache des Trainers der HSG in der 57. Minute rüttelte die Taubertal-Mädels nicht mehr wach. Somit trennte man sich am Ende der Partie mit 19:21. hsg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018