Zum Auftakt deutlich unterlegen

TV Hardheim – Stutensee-W. 26:33

Hardheim: Ernst, Bauer (beide Tor), Leiblein, Hefner (1), L. Schneider (1), P. Steinbach (2), Hönninger (2), Huspenina (9), T. Schneider (1), Käflein (3), Withopf, Ohlhaut (2), R. Steinbach (5), Engels,.

Eine böse Überraschung erlebte der TV Hardheim im ersten Heimspiel der neuen Badenliga-Saison. Die top motivierten und gut eingespielten Gäste bestimmten vom Anpfiff weg das Geschehen. Hardheims Angreifer bekamen sofort die Stärke der beweglichen gegnerischen Abwehr und von Keeper Pascal Duck zu spüren. Nach zwei TVH-Fehlversuchen nutzten die Gäste mit Tempogegenstößen nach nicht einmal zwei Minuten zum 2:0.

Der TVH versuchte, dagegen zu halten und schaffte durch einen von Philipp Olhaut verwandelten Strafwurf den Anschluss, doch im Gegenzug fiel sofort das 1:3 durch den starken Max Weickum. Wiederum nur wenige Sekunden später schaffte Robin Steinbach den letztmaligen Anschluss, da hatten die Zuschauer in den ersten drei hektischen Minuten schon fünf Tore gesehen. Danach wurden die Angriffe auf beiden Seiten etwas länger, wobei sich die Hardheimer immer schwerer taten, gegen die leichtfüßige Gästeabwehr in gute Wurfpositionen zu kommen.

Die SG ihrerseits überzeugte nun auch im Positionsspiel und kam mehrfach auch über außen durch den neunfachen Torschützen Marvin Kikillus zu leichten Treffern. In der elften Minute kam der TVH durch ein schön herausgespieltes Tor von Philipp Steinbach noch einmal auf 4:6 heran, danach aber brachen alle Dämme. Fast zehn Minuten lang brachten die Gastgeber keinen Wurf im gegnerischen Tor unter, in dieser Zeit zogen die Gäste mit einem 6:0-Lauf auf 12:4 davon. Obwohl die Hardheimer auch viel Pech hatten – etliche Pfosten- und Lattentreffer, Abpraller landeten grundsätzlich beim Gegner – war nicht zu übersehen, dass die Spieler der SG Stutensee-Weingarten den Hardheimern in puncto Durchsetzungsvermögen und Handlungsschnelligkeit deutlich überlegen waren. Die Abwehr fand kein Mittel gegen die dynamische und mit kompromisslosem Einsatz vorgetragenen Angriffe der Gäste, die meist aus kurzer Distanz zum Abschluss kamen, Christian Ernst im Hardheimer Tor durfte einem leid tun. Nach dem 5:14 (23.) gelangen den arg verunsicherten Einheimischen wieder einmal drei Tore in Folge, was Gästetrainer Bechtler sofort zu einer Auszeit veranlasste, um diesen kleinen Lauf zu unterbrechen. Das gelang insoweit, dass das Team von Karlheinz Pauler nicht wesentlich näher kam, gestützt auf einige gute Paraden von Christian Ernst schafften es die „Blau-Weißen“ immerhin, den Rückstand bis zur Pause durch das erste Pflichtspieltor von Neuzugang Luis Hönninger und einen verwandelten Siebenmeter von Jannik Huspenina in überschaubarem Rahmen zu halten.

Gäste schalteten nicht zurück

Die Gäste gaben die Antwort unmissverständlich mit vier Toren in vier Minuten nach der Pause. Mit dem 11:20 war die aufkeimende Hoffnung jäh zunichte gemacht. Jetzt konnte es für den TVH nur noch darum gehen, Charakter zu zeigen und die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten. Das erwies sich als schwer genug, zumal die Gäste keine Anstalten machten, einen Gang zurück zu schalten. So wuchs der Rückstand zwischenzeitlich bis auf elf Tore (18:29), weil sich im verzweifelten Kampf um eine Ergebnisverbesserung auch immer mehr technischen Fehler einschlichen.

Einen wesentlichen Anteil daran, dass es gelang, das Ergebnis am Ende mit sieben Toren Rückstand etwas erträglich zu gestalten hatte Jannik Huspenina, der nicht nur wegen seiner insgesamt neun Treffer sondern vor allem für seinen vorbildlichem Einsatzwillen von den Fans und den Mitspielern viel Lob erntete. roho

