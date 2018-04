Zumindest rechnerisch ist der Klassenerhalt für die HSG noch möglich

Anzeige

Das muss aber nicht wirklich überraschen, denn gerade Reserveteams sind grundsätzlich nur schwer einzuordnen. Neben jungen aufstrebenden Nachwuchstalenten, die hier Spielpraxis sammeln, stehen in ihren Reihen auch immer wieder routinierte Ersatzspieler aus der ersten Mannschaft. So lässt sich auch für das Spiel am Samstag nur schwer eine Prognose stellen.

Nimmt man das Hinspiel als Maßstab, sieht es für die Taubertäler nicht gerade rosig aus. In dieser am Ende einseitigen Partie hielt Dittigheim/TBB nur 20 Minuten mit und kassierte nach einer eigenen 9:6-Führung schließlich noch eine deutliche 19:28-Niederlage.

Doch das ist Schnee von gestern. Wenn am morgigen Samstag jeder einzelne Spieler sein Leistungspotenzial voll abruft und die Vorgaben des Trainers umsetzt, ist die HSG durchaus zu einer Überraschung fähig. Doch dazu muss schon alles zusammenpassen.

Gerne erinnert man sich bei den „Grün-Weißen“ an das letztjährige Saisonfinale, als sich die Mannschaft mit einem sensationellen 34:17-Erfolg über Leutershausen den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Verbandsliga quasi in letzter Sekunde sicherte.

Personell kann Trainer Martin Keupp jedenfalls wieder aus dem Vollen schöpfen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018