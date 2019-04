Zuschauern Gala bieten

Die Meisterschaft in der Landesliga und der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga sind seit letzter Woche unter Dach und Fach, doch noch stehen für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim zwei Spiele in der Landesliga auf dem Programm. Am Samstag, um 19.30 Uhr erwarten die „Grün-Weißen“ in der Grünewaldsporthalle den TV Hemsbach, eine Woche später geht es zum Rundenabschluss nach Wiesloch.

Die abgelaufene Saison war für die Kreisstädter trotz des souveränen Titelgewinns kein Selbstläufer. Zahlreiche Verletzungen und ein völlig zerfahrener Spielplan brachten die Mannschaft von Trainer Martin Keupp immer wieder aus dem Rhythmus. Dennoch schickte der Coach, der maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams hatte, stets die „richtige Mischung“ aufs Parkett. Jetzt soll die Saison mit zwei weiteren Siegen gekrönt werden.

Zunächst steht das Heimspiel gegen den TV Hemsbach auf dem Programm. Das Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sechs Punkte Rückstand auf den Klassenprimus und rangiert mit 24:16 Punkten auf Rang drei. Von der Tabellensituation her betrachtet, steht damit in der Grünewaldsporthalle erneut ein Spitzenspiel an. Verantwortliche und Spieler der HSG möchten die Gelegenheit nutzen, ihrem großartigen Publikum nochmals eine Handball-Gala zu bieten.

Keine guten Erinnerungen

Keine guten Erinnerungen hat die HSG an das Hinspiel in Hemsbach. Damals konnte Kreisläufer Steffen Gärtner aus gesundheitlichen Gründen nicht auflaufen, zudem verletzten sich mit Dominik Gärtner und Alexander Bitsch zwei weitere Leistungsträger. Am Ende kassierte die Mannschaft mit 24:34 ihre höchste Saisonniederlage.

Die HSG blieb über die gesamte Saison vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Dieser Nimbus soll auch gegen Hemsbach halten, zumal sie sich in den jüngsten Partien in bestechender Form präsentiert hatte. bf

