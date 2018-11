Zwei Derbys gegen den SV Obrigheim

Nach dem 29:8-Kantersieg gegen die TSG Heilbronn gehen die Blicke der ersten Herrenmannschaft der Handballer des TSV Buchen direkt wieder auf morgen, denn es steht ein Derby in zweifacher Ausführung bevor.

Von der Chronologie her sieht das Spielprogramm des TSV wie folgt aus: Am Samstag um 14.30 Uhr tritt die gemischte D-Jugend in heimischer Halle zum kleinen Derby gegen den TV Hardheim an. Danach folgt die männliche B-Jugend. als Tabellenführer der Bezirksliga. Gegner ist der TSV Weinsberg Anwurf wird um 16:30 Uhr sein.

Ebenfalls auf TSV Weinsberg als Tabellenzweiten trifft die weibliche A-Jugend. Diese Begegnung beginnt um 18.15 Uhr.

Das nächste Jugendspiel dieses Wochenendes beginnt dann am Sonntag um 12.30 Uhr. Die Jungs und Mädchen der gemischten E-Jugend spielen gegen den TV Mosbach. Um 14.15 darf die weibliche B-Jugend ran. Gegen die TSG Schwäbisch Hall will die ihre Siegsesserie von vier Erfolgen aus vier Spielen weiter ausbauen. Das einzige Jugendteam, das in der Fremde aktiv ist, ist die weibliche C-Jugend. Gegner ist um 15.15 Uhr der TSV Hardthausen.

„Zweite“ als Abschluss

Nachdem alle Jugendspiele an diesem Wochenende vorbei sind, darf die zweite Herrenmannschaft zum krönenden Abschluss in heimischer Halle das Spielfeld betreten. Mit dem SV Obrigheim II empfangen die Buchener einen direkten Konkurrenten. Der SV steht punktgleich mit den Hausherren auf Platz zwei der Kreisliga A. Das Derby wird um 16 Uhr angepfiffen.

Frauen müssen auswärts ran

Die Damenmannschaft des TSV ist das einzige Seniorenteam, das am morgigen Samstag sein Glück in der Fremde herausfordert. Das Team um Andreas Hollerbach wird beim direkten Konkurrenten Schozach/Bottwartal II alles versuchen, um siegreich in die Heimat zurückzukehren. Auch wenn diese Begegnung bereits um 14 Uhr beginnt, sind sie fest davon überzeugt, mit zwei Pluspunkten nach Hause zu fahren.

Wie gewohnt um 20 Uhr darf dann auch die „Erste“ zeigen, was in ihr steckt. Der SV Obrigheim ist gut bekannt aus vielen Duellen aus Pokal und Liga, somit weiß man, was einen erwartet. Bis auf den langzeitverletzten Sebastian Beck wird Coach Sebastian Wiener aller Voraussicht nach auf eine voll besetzte Bank zurückgreifen können. Nach dem Spiel veranstaltet die Sparte Handball eine Nikolausparty im Foyer der Sport- und Spielhalle und hofft dabei, ein paar Siege feiern zu können. ni

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018