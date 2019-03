Zwei neue Gesichter bei der HSG

Mit Michael Reinhart und Felix Rother haben sich zwei junge und vielversprechende Spieler dem Handball-Landesligisten HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim angeschlossen.

Beide kamen aufgrund der aktuellen Verletztenmisere zu den „Grün-Weißen“ und wollen im Saisonendspurt ihren Teil zu einer erfolgreichen Runde beitragen.

Michael Reinhart ist schon seit Wochen für die HSG spielberechtigt und hatte bereits einige Einsätze in der zweiten Mannschaft. Beim Auswärtsspiel in Laudenbach trug er sich kürzlich nun auch schon in die Torschützenliste der ersten Mannschaft eintragen. Der 21-Jährige spielte in der Jugend für die DJK Waldbüttelbrunn in der Bayernliga und in der Unterfrankenauswahl. Nach einer längeren „handballfreien“ Zeit suchte er jetzt eine neue Herausforderung. Schon seit mehreren Wochen trainiert er nun bei der HSG mit. Der persönliche Kontakt zu seinem früheren Trainer Martin Keupp, der mittlerweile ja die HSG betreut, war nie abgebrochen. Die Tatsache, dass seine Freundin aus Tauberbischofsheim kommt. war sicher auch ein Grund, sich für die HSG zu entscheiden.

Mit Felix Rother hat sich außerdem ein 23-Jähriger den „Grün-Weißen“ angeschlossen, der durch sein Tempospiel noch einmal eine ganz andere Variable ins Spiel bringt.

Eigentlich war er als Neuzugang erst für die kommende Saison vorgesehen, doch aufgrund des Verletzungspechs bei den Handballern der Kreisstadt zeigte er sofort seine Bereitschaft zu helfen. Möglich war dies, da er sich nach der letzten Saison aus Studiengründen für eine handballerische Pause entschieden hatte und somit sofort spielberechtigt war.

Nach einigen Trainingseinheiten hat er sich schnell integriert und konnte sein Können in den Partien gegen Rot II und Großsachsen II bereits unter Beweis stellen.

Zuletzt spielte er beim Bayernligisten DJK Waldbüttelbrunn auf der Linksaußenposition. Dorthin führte ihn sein Weg über den TV Kleinwallstadt, TV Großwallstadt und die DJK Rimpar. Sein größten Erfolg feierte er die Deutsche Meisterschaft mit der B-Jugend des TV Großwallstadt.

