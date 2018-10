Zwei Punkte sind fest eingeplant

Die Handball-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur bestreiten am Samstagabend um 17.15 Uhr, ihr drittes Auswärtsspiel in der altbekannten Halle der SG Heddesheim. Nachdem man bisher noch nicht auswärts punkten konnte und letzte Woche auch die erste Heimniederlage einstecken musste, möchten die Spielerinnen dieses Wochenende mit zwei Punkten nach Hause fahren. Dabei steht das Team von Alexander Schad vor einer schweren Aufgabe denn bekanntlich spielen die Frauen der SG Heddesheim ohne Harz. Doch das sollte die Damen in Rot nicht davon abhalten, einen Sieg einzufahren und die zwei Punkte mit ins Taubertal zu bringen.

Dies gelingt dem Team aber nur, wen es mit der nötigen Konzentration und Aggressivität in die Partie startet. Das A und 0 des Spieles wird die Abwehrleistung der HG-Damen sein. Auch die vielen technischen Fehler und die schnellen Abschlüsse im Angriff sollten vermieden werden. mwi

