Zwei-Tore-Führung vergeben

Anzeige

St. Leon – SG Heddesheim 24:25

Mit einem blauen Auge kam Spitzenreiter Heddesheim bei den abstiegsbedrohten Gastgebern davon. „Wir hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn es am Ende nur ein Punkt oder sogar eine Niederlage gewesen wäre“, gab SGH-Pressesprecher Theo Geiger zu. In der zerfahrenen Schlussphase glich St. Leon sieben Minuten vor dem Ende zum 24:24 aus, mehrere erfolglose Angriffe später traf Philip Badent zum 25:24 für die Heddesheimer. Aber noch waren 90 Sekunden zu spielen. SGH-Keeper Robert Dulina mit einer weiteren Glanzparade und Sandro Pagliara, der mit einem Hechtsprung einen Konter abfing, retteten schließlich den schmeichelhaften Sieg des Tabellenführers.

Die heim- und kampfstarken Gastgeber überraschten Heddesheim schon in der Anfangsphase, führten 5:2 (7.) und 9:6 (15.). Erst danach stabilisierte sich das Team um Spielertrainer Martin Doll etwas, legte beim 11:10 (22.) erstmals selbst vor, schaffte es aber nicht, das Heft gänzlich in die Hand zu nehmen. Mitte der zweiten Hälfte führte St. Leon dann erneut mit zwei Treffern (21:19, 45.), doch bei allen spielerischen Problemen stimmte zumindest der Kampfgeist der Nordbadener – und das Glück hatten sie auch auf ihrer Seite. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018