Zweitschale in Mannheim deponiert

Mannheim/Flensburg.60 Spielminuten trennen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt noch von ihrem großen Traum. 60 Minuten, in denen die Schützlinge von Trainer Maik Machulla alles geben werden, um die zweite deutsche Meisterschaft nach 2004 in den hohen Norden zu holen. Mit einem Heimsieg am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) über Frisch Auf Göppingen hätten die Flensburger geschafft, womit vor wenigen Wochen niemand gerechnet hätte: Dass die SG den zuletzt zweifachen Titelträger Rhein-Neckar Löwen doch noch vom Handball-Thron stößt.

Siebenmal waren die Norddeutschen seit dem bis dato letzten Titel Vizemeister, viermal Dritte, je einmal Fünfte und Sechste. Jetzt haben sie einen Punkt Vorsprung auf die Löwen. „Die Vorfreude steigt, die Stimmung ist gut“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich ist auch Anspannung da. Es wäre auch fatal, wenn das nicht so wäre.“ Das vergangene Wochenende hat gezeigt, wie eng es in der Liga zugeht. Da mühte sich die SG, nachdem sie die Löwen von der Tabellenspitze verdrängt hatte, zu einem 27:24 beim Abstiegskandidaten TuS N-Lübbecke.

Keine Titelfeier geplant

„Es gehört auch dazu, an entscheidender Stelle die Nerven zu behalten“, sagte Schmäschke. Das hat die SG geschafft, während es den Löwen bei den Niederlagen gegen Berlin und Melsungen sowie dem Remis gegen Erlangen nicht gelang. Zumindest öffentlich haben die Mannheimer die letzten Hoffnungen auf den dritten Meistertitel in Serie schon aufgegeben. „Ich denke, dass das eine klare Sache für Flensburg werden wird“, sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen der „Rhein-Neckar Zeitung“ (Freitag). „Und die haben diesen Titel dann eben einfach verdient.“