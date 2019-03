10 000 Euro für die Planung des Radwegs nach Erfeld

Gerichtstetten.Unter das Motto „Gerichtstetten 2030 – gemeinsam Zukunft gestalten“ stellte der Bürgerverein Gerichtstetten seine Mitgliederversammlung, zu der er am Donnerstag in den Bürgersaal einlud. Dabei erinnerte er an seine vielfältigen Aktivitäten und stellte seine Planung und Visionen vor, mit denen er die Zukunft von Gerichtstetten mitgestalten möchte.

Zu Beginn hieß Vorsitzender Wolfgang Walzenbach neben seinen Vorstandsmitgliedern auch eine stattliche Anzahl von Mitgliedern willkommen. In seinem kurzen Rückblick zählte er stichwortartig die Aktivitäten seines Vereins auf und ging kurz auf die anstehenden Vorhaben ein. Diese gliedern sich in die Themenbereiche Erholung, nachhaltiger Tourismus und Naturerleben den Bereich einer vielfältigen Kulturlandschaft und Naturschutz.

Darunter fallen die Mitgestaltung des Radweges und eines Naturpfades sowie das Projekt „Meisenbrunnen – Zigeunerbrunnen“. Daneben macht sich der Verein auch Gedanken über eine nachhaltigen Dorfentwicklung.

Für die geleistete Arbeit sprach Walzenbach dem Vorstand, den scheidenden Beisitzern Elke Heinze, Sandro Fischer und Tim Weniger und den zahlreichen Helfern aus der Dorfgemeinschaft seinen Dank aus.

Ins Detail ging es dann beim Bericht von Kristin Mader. Derzeit hat der Bürgerverein 48 Mitglieder. Schwerpunkte der Vereinsarbeit bildete die Durchführung des Kartof-felfestes und des Weihnachtsmarktes. Daneben hielt man das „Keltendorf“ in Schuss und pflegt den Blumenhang und den Dorfplatz. Erstmals lud der Bürgerverein an Silvester zum Treffen im Keltendorf ein.

Bei einer winterlichen „Brunnenwanderung“ stellte der Verein der Bevölkerung sein Projekt einer Renaturierung des „Meisenbrunnen“ und „Zigeunerbrunnen“ vor und auch die Anschaffung eines Defibrillators erfolgte auf Initiative des Bürgervereins. In diesem Jahr findet das Kartoffelfest vom 31. August bis 1. September . statt und am 6. und 7. Dezember wird auch der „Karschdäider Weihnachtsmarkt“ seine Fortsetzung finden.

Kassierer Bernd Schretzmann präsentierte nicht nur ein imposantes und positives Zahlenwerk, sondern ergänzte die „Aktivitäten Liste“ durch die Aufzählung zahlreicher Anschaffungen, die am Dorfplatz, bei den Festlichkeiten des Vereins und auch im Kindergarten der Dorfgemeinschaft zu Gute kommen.

Kassenprüfer Klaus Schulz, er hatte die Kasse zusammen mit Lothar Fischer geprüft, bescheinigte ihm eine korrekte Kassenführung. Nach der Entlastung des Vorstandes wurde Wolfgang Walzenbach erneut zum Vorsitzenden und Karl Schretzmann zu dessen Stellvertreter gewählt. Schriftführerin bleibt Kristin Mader und auch Bernd Schretzmann wird weiterhin die Vereinsfinanzen verwalten. Als Beisitzer werden Günter Ullrich, Günter Müller, Bertram Linsler, Jürgen Schretzmann, Harald Schmieg, Gerhard Heilig, Doris Kaufmann, Jenny Damiko, Anita Seitz und Josef Seitz sich in Vereinsführung mit einbringen.

Unter dem Schlagwort: „Kontakt – Lebensraum“ stellte anschließend Harald Schmieg das Projekt zur naturnahen Gestaltung der Quellen „Meisenbrunnen“ und „Zigeunerbrunnen“ vor. Diese sollen als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Windräder als Lebensraum für die Tier und Pflanzenwelt aufgewertet werden und auch so gestaltet werden, dass die Quellfassung im Einklang mit der Natur erhalten bleibt, damit die Förderung durch den Naturschutzfond möglich ist.

Auch für zwei weitere Windkraftanlagen sollen die Ausgleichmaßnahmen im Ort bleiben. In diesem Zusammenhang wünsche man sich Ideen für ökologische Projekte, um dieses Ziel zu erreichen.

Unter dem Schlagwort: „Nachhaltigkeit – Tourismus“ berichtete Jürgen Schretzmann von geplanten Nuturpfaden und der finanziellen Förderung des Radweges, der von Erfeld nach Gerichtstetten weitergeführt werden soll. Für die Planung stellte der Bürgerverein 10 000 Euro zur Verfügung, die letztendlich auch den Gemeinderat mitbewegten und überzeugten, Gelder für dessen Planung und Ausbau in den aktuellen Haushalt der Gemeinde einzustellen.

Beim Bau des Radweges will man sich aktiv an der Gestaltung beteiligen, um dem Weg ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zukommen zu lassen. Ebenso gab Jürgen Schretzmann einen kurzen Einblick zu Förderung und finanziellen Unterstützung der Projekte durch Leader.

Einen aktuellen Sachstand zu „Aktives Leben – Dorfgemeinschaft“ gab Anita Seitz, die über die Krabbelgruppe letztendlich einen Spielplatz auf den Weg brachte, der neben der Turnhalle errichtet werden soll und für Kinder bis zum Alter von vier Jahren gedacht ist. Bei der Installation und dem Aufbau werden sich neben dem Bauhof auch die Eltern beteiligen und man hofft, dass sich spätestens zu Beginn der zweiten Jahreshälfte die jüngsten Dorfbewohner dort austoben können.

Eine rege Diskussion gab es zum Abschluss bei den Wünschen und Anträgen. Hierbei ging es um die Feste des Bürgervereins und die Mithilfe bei deren Durchführung.

Weiteres Thema auch die Aktivitäten der örtlichen Vereine generell, deren Nachwuchssorgen und Zukunftsaussichten. Für die Dorfgemeinschaft wäre es nicht gut, wenn 2030 nur noch wenige Vereine dann die Gegenwart gestalten. Auch wurde der Wunsch geäußert, den Dorfplatz mit Aktivitäten zu beleben. we

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019