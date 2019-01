Schweinberg.Erfreulich war das beim Adventskonzert in Schweinberg bis 20. Dezember erzielte Spendenergebnis in Höhe von 1060 Euro, das mit Teilen an das „Penang Cheshire Home“ in Malaysia und für Matanata für den Bau eines weiteren Krankenhauses in Tansania gehen wird.

