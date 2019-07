13 Millionen für sauberes Abwasser

Staatssekretär Dr. Andre Baumann wird an diesem Freitag der Gemeinde Hardheim den Förderbescheid des Landes für die Erweiterung und den Umbau der Verbandskläranlage überreichen.

Hardheim. Der Staatssekretär im Umweltministerium von Baden-Württemberg stattet von 9.30 bis 11 Uhr Hardheim einen Besuch ab. Er hat einen Förderbescheid über sieben Millionen Euro im Gepäck. Mit dieser Summe unterstützt das Land den 13,2 Millionen teuren Neubau eines Klärbeckens, die Modernisierung der Technik und die Erweiterung der Anlage, um den heutigen Anforderungen an die Abwasserreinigung und an die Betriebssicherheit gerecht zu werden.

Umweltminister Franz Untersteller und die neue Regierungspräsidentin Sylvia Felder haben gestern kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt.

Bau aus dem Jahr 1987

Die Verbandskläranlage im Erftal wurde im Jahr 1987 als ein Projekt interkommunaler Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinden Hardheim und Höpfingen in Betrieb genommen. Anlässlich des Ministerbesuchs hat der Geschäftsführer des Verbandes, der Hardheimer Kämmerer Bernd Kämmerer, aktuelle Daten und Fakten über die Geschichte der Verbandskläranlage, die Abwassereinrichtungen im Verbandsgebiet und die Vorhaben zusammengestellt, denen die folgenden Informationen entnommen sind.

Erste Bemühungen zur Bildung eines kommunalen Abwasserzweckverbandes (AZV) zwischen Hardheim und Höpfingen fanden bereits in den späten 1970er Jahren statt. Die Gründung wurde letztlich am 19. Juni beziehungsweise 26. Juni 1978 vollzogen. In der Folge liefen die Planungen für den Bau einer Verbandskläranlage an. Zwischenzeitlich hatte auch der Zweckverband tierische Nebenprodukte ztn – ehemals Tierkörperbeseitigungsanstalt – Interesse an einem Anschluss an die Kläranlage bekundet.

Eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 5. Juni 1987 abgeschlossen. Demnach ist der ztn zwar entsprechend dem Verschmutzungsgrad an den Betriebskosten beteiligt, jedoch kein Verbandsmitglied. Die ursprüngliche Ausbaugröße der Anlage war mit 15 000 Einwohnerwerten geplant. Aufgrund des Anschlusses des ztn mittels Druckleitung an die Kläranlage wurde die Anlage auf 30 000 Einwohnerwerte ausgerichtet.

In der Folge wurden sukzessive Sammelkanäle, Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe gebaut, zuletzt das RÜB Lange Gasse im Jahr 2011.

Aktuelle Sachlage

Zur aktuellen Sachlage: Zunächst wurden Maßnahmen zur Böschungssicherung in Erwägung gezogen, da das Fließgewässer der Erfa im Laufe der Zeit durch Auskolkungen näher an das bestehende Rundbecken herangerückt ist. Da die Kläranlage aber zwischenzeitlich 32 Jahre alt ist, ist auch eine Sanierung des bestehenden Beckens sowie der technischen Ausrüstung notwendig.

Der Abwasserzweckverband (AZV) Hardheim-Höpfingen plant darüber hinaus eine Erweiterung, um weitergehende Anforderungen bezüglich Phosphor, Ammonium und CSB erfüllen zu können.

Die Erweiterung deckt den rechnerisch zusätzlich ermittelten Ausbauwert von 2750 EW ab. Mit der Errichtung eines zweiten Klärbeckens kann die Betriebssicherheit durch den zweistraßigen Ausbau künftig auch im Falle einer Störung sichergestellt werden.

Die Baumaßnahme ist in zwei beziehungsweise mit Restarbeiten in drei Abschnitte gegliedert. Zunächst ist der Bau eines Kombibeckens sowie einer Gebläsestation vorgesehen. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt der Umbau des bestehenden Beckens zur Einrichtung einer biologischen Phosphatelimination. Für eine mögliche weitere Reinigungsstufe besteht ausreichend Platz.

Arbeiten am Sandfang laufen

In einem dritten Abschnitt folgen Restmaßnahmen. Vorgezogen wurde die Sanierung des Sandfangs, die derzeit in vollem Gange ist. Die Arbeiten waren aufgrund von Undichtigkeiten notwendig geworden. Es handelt sich um reine Reparaturarbeiten, die nicht zuwendungsfähig sind.

Das Abwasser wird derzeit mechanisch-biologisch und chemisch gereinigt und danach der Erfa zugeleitet. Die Kläranlage verfügt lediglich über ein Belebungs- und ein Nachklärbecken. Dies kann bei Betriebsausfällen dazu führen, dass die Anlage umkippt und erhebliche Umweltbelastungen entstehen.

Die Verbandsversammlung hat der Erweiterung der Kläranlage am 23. März 2017 zugestimmt, ebenso die Gemeinderäte von Hardheim und Höpfingen, denen die vorgesehenen Maßnahmen bei einem gemeinsamen Termin am 12. April vorgestellt wurden. Die Ausschreibung der Hauptgewerke ist in den Herbst-/Wintermonaten 2019 vorgesehen. Derzeit laufen die Arbeiten für die Ausschreibungsplanung, so dass bis zum 1. Dezember mit dem Neubau der Zuwegung als erste Teilmaßnahme begonnen werden kann. Der Bauantrag zur Errichtung einer neuen Gebläsestation wurde bereits eingereicht.

