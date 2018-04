16 neue Feuerwehrmänner

Anzeige

Hardheim.In Hardheim der Abschluss der Truppmann Teil 1-Ausbildung statt. Die Teilnehmer aus den Wehren Hardheim, Höpfingen und Walldürn hatten an diesem Tag in Theorie und Praxis zu zeigen, was sie in den vorangegangen Wochen an den Ausbildungsorten Hardheim, Höpfingen, Schweinberg und Walldürn über Rechtsgrundlagen, Sprechfunkbetrieb, lebensrettende Sofortmaßnahmen sowie Löscheinsätze und Technische Hilfeleistung gelernt hatten.

Längster Lehrgang der Karriere

Am Ende der Ausbildung konnten alle 16 Teilnehmer ihre Urkunde entgegennehmen. Diese wurden überreicht durch Lehrgangsleiter Michael Seyfried, den Stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Link und Feuerwehrkommandant Martin Kaiser. Der Stellvertretende Bürgermeister Lars Ederer überbrachte in Vertretung von Volker Rohm die Grüße der Gemeinde Hardheim und bedankte sich bei den Teilnehmern für ihr Engagement und die Bereitschaft ihre Freizeit für den gemeinnützigen Dienst zu opfern. Außerdem überreichte er jedem einen kleinen Glücksbringer.

Kommandant Kaiser wies darauf hin, dass der längste Lehrgang der Feuerwehrkarriere jetzt hinter den jungen Kameraden liege und informierte über weiterführende Lehrgänge. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass in der Feuerwehr nicht nur Fachwissen, sondern auch kameradschaftlicher Umgang untereinander wichtig seien.