18-Jähriger schwer verletzt

Hardheim.Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Zweirad-Lenker am Samstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 508 bei Hardheim. Der junge Mann war mit einer Gruppe von sechs Motorradfahrern von Hardheim in Richtung Rüdental unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve kam er – die Polizei vermutet infolge eines Fahrfehlers – auf der unebenen Fahrbahn zu weit nach links. Er geriet in den Grünstreifen am linken Fahrbahnrand und stürzte anschließend mit seiner Honda. Dabei erlitt der 18-Jährige so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste. An dem Zweirad des Verunglückten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wegen der Landung des Hubschraubers und der Unfallaufnahme musste die L 508 im Bereich des Unfallortes bis gegen 14.45 Uhr voll gesperrt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019