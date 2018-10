20 Erstspender unter den 227 Blutspendern

Hardheim.Insgesamt 244 Frauen und Männer waren dem Aufruf des DRK zur Blutspendeaktion in die Erftalhalle gefolgt und wurden nach der eingehenden ärztlichen Untersuchung, die durch ein Ärzteteam unter der Leitung von Dr. Lilia Moor (Heilbronn) und den Dres. Werner Baumann, Renate Ott und Geert Engelken erfolgte, zur Blutspende zugelassen.

17 Personen konnten aus den unterschiedlichen medizinischen Gründen nicht spenden, so dass zum Schluss der Aktion 227 gefüllte Blutkonserven auf den Weg in die Blutspendezentrale nach Frankfurt gehen konnten. Höchst erfreulich allerdings war die stattliche Anzahl von 20 Erstspendern.

Wie immer war der große Saal der Erftalhalle mit den entsprechenden medizin-technischen Gerätschaften von den fleißigen DRK-Mitgliedern zu einem Blutspendelokal umgestaltet und ausgerüstet worden. Ein Novum in Hardheim: Jeweils ein Entnahmeteam aus Mannheim und ein Team aus Frankfurt kamen mit zusammen sieben Schwestern und zwei Laboranten unter der Leitung von Schwester Rabia Essabai (Frankfurt) in die Erftalhalle und wurden von 28 aktiven Helfern des DRK-Ortsvereins Hardheim und drei Jugendrotkreuzlern unter Leitung der Blutspendebeauftragten des Ortsvereins, Hannelore Gärtner, tatkräftig unterstützt, so dass der eigentliche Spendenablauf reibungslos verlief. Zu Beginn der Aktion ergaben sich allerdings ungewohnte Wartezeiten, weil sich gleich beim Start ungewöhnlich viele freiwillige Blutspender eingefunden hatten. Ungeschmälerte Freude kam dann am Ende der Blutentnahme bei einem von aktiven Helfern des DRK Hardheim fein zusammengestellten Buffet auf und die Blutspender konnten wieder „auftanken“.

In der abschließenden Besprechung fasste Hannelore Gärtner alle Ergebnisse des Tages zusammen und dankte auch namens des Blutspendedienstes den Helfern vor und hinter den Kulissen ebenso wie den freiwilligen Blutspendern für ihre mitmenschliche Einstellung und praktizierte Nächstenliebe. Froh war man auch über die Unterstützung durch Bürgermeister Volker Rohm, die Gemeindeverwaltung sowie das Pächterehepaar Sabine und Sven Dräger für die Überlassung der Räume in der Erftalhalle. hs

