Hardheim.Gefährlich hat sich ein 20-Jähriger am Sonntagabend an der Würzburger Straße in Hardheim verhalten. Der Mann rannte immer wieder auf die Straße, versuchte fahrende Pkw anzuhalten und sprang dabei vor die Fahrzeuge. Polizeibeamte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, da er gesundheitliche Probleme hatte.