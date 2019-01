2019 wird es erstmals keine Frauenfastnacht geben

Hardheim.Auch 2019 sieht die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Hardheim wieder eine beachtliche Zahl von Veranstaltungen für ihre Mitglieder und alle interessierten Frauen vor. Eine Übersicht über die einzelnen Vorhaben und die jeweiligen Termine ermöglicht das für die Mitglieder schriftlich zusammengefasste „Jahresprogramm“.

Verantwortliche sind Hildegund Berberich, Telefon 06283/8809, Annette Berberich, Telefon 06283/6464, Anke Erbacher, Telefon 06283/6782, und Gudrun Ost, Telefon 06283/22 77 77.

Eine so traditionelle Veranstaltung wie die bisher übliche „Frauenfastnacht“ ist 2019 zwar nicht mehr vorgesehen, doch dürften die im Sinne der Frauengemeinschaft in den verschiedenen Monaten vorgesehenen Themen die Mitglieder und weitere Interessentinnen ansprechen.

Im Vorfeld des Weltgebetstags der Frauen gibt es einen Informationsabend unter dem Motto „Kommt – alles ist bereit“ am Donnerstag, 21. Februar. Zusammen mit den evangelischen Frauen werden sich die Teilnehmerinnen an diesem Tag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus mit Slowenien als Weltgebetsland 2019 und der Situation der Frauen dort befassen. Der Gottesdienst zum ökumenischen Weltgebetstag der Frauen wird dann am Freitag, 1. März, um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim stattfinden. Im Anschluss daran bleiben die Frauen zum Gedankenaustausch beim gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim zusammen.

Zum Josefsmarkt am Sonntag, 24. März, gibt es wieder den beliebten Kaffeenachmittag im Pfarrheim. Am Samstag, 30. März, führt ein Besinnungsvormittag zum Thema „Abschied von Schuld, Opfer und Sühne“ die Frauen vom 9.30 bis 12.30 Uhr im Pfarrheim zusammen. Die Gestaltung liegt in den Händen von Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, und Elisabeth Sandel, Therapeutin. Dafür werden Anmeldungen bei der Diözesanstelle Odenwald-Tauber benötigt.

In der „Liturgischen Nacht“ am Donnerstag, 18. April, ist von 23 bis 24 Uhr eine Gebetsstunde der Frauen in der Krankenhauskapelle angesetzt. Die inzwischen übliche gemeinsame Maiandacht der Frauen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen mit anschließender Einkehr wird am Freitag, 10. Mai, die Frauen um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche in Bretzingen zusammenführen.

Am Mittwoch, 15. Mai, steht dann um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim das „Friedensgebet und Komplet“ mit Diakon Greulich auf dem Programm. Im Anschluss wird mit Walter Bechtold eine Glocken- und Dachstuhlbesichtigung in der Kirche möglich sein.

An der Regionalen Frauenwallfahrt am Mittwoch, 3. Juli, in Walldürn mit Eucharistiefeier um 10 Uhr, Andacht mit Ansprache um 14 Uhr und Frauenliturgie um 20 Uhr mit Lichterprozession wird sich die kfd Hardheim ebenfalls beteiligen.

Über die Mitglieder hinaus wird die am Donnerstag, 18. Juli, angesetzte „Sommerlesung“ in Zusammenarbeit mit der Katholischen Öffentlichen Bücherei um 19.30 Uhr im Pfarrheim oder in dessen Außenbereich lesefreudige und bücherfreundliche Frauen ansprechen.

Den Tagesausflug der Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit wird die kfd Gerichtstetten planen und durchführen, während die kfd Hardheim am Donnerstag, 26. September, einen Halbtagsausflug nach Binau mit Start um 14 Uhr anbietet. Dabei erwarten die Frauen ein Gewürz- und Dip-Seminar mit Verkostung und Einkaufsmöglichkeit sowie ein gemeinsames Abendessen.

Erneut im Angebot ist am Samstag, 12. Oktober, das „Ökumenische Frauenfrühstück“ in der Erftalstube mit einem Vortrag von Gabriele Kemmer zum Thema „Wie kann ich aufgelegte Muster durchbrechen?“

Die Jahreshauptversammlung wird am Freitag, 15. November, im Anschluss an die um 18.30 Uhr angedachte Frauenmesse im Pfarrheim stattfinden.

Schließlich darf die traditionelle Adventsbesinnung mit anschließendem Beisammensein nicht fehlen und am Donnerstag, 5. Dezember, die Frauen um 19 Uhr im Pfarrheim zusammenführen.

Angeboten werden auch weiterhin Frauenmessen, deren Termine dem Pfarrblatt entnommen werden können. Kollekten dabei sollen „Frauen in Not“ und der „Kinderhilfe Bethlehem“ zugute kommen.

Über die Mitglieder hinaus vermag die kfd Hardheim regelmäßg auf ihre Gesundheit bedachte Interessierte mit ihren Besuchen des Solebads in Bad Rappenau anzusprechen. Für die kfd zeichnen hierfür Rita Horn, Telefon 06283/1651, und Brigitte Schmid, Telefon 06283/6944, verantwortlich. Bei diesen können auch die Anmeldungen erfolgen. Die Bäderfahrten finden in der Regel dienstags statt und erfolgen 2019 am 5. Februar, 12. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember. Abfahrt ist jeweils um 13.45 Uhr in Hardheim, um 13.50 Uhr in Höpfingen und um 14 Uhr in Walldürn.

Die Anmeldungen zu Ausflügen und Kuchenspenden nehmen Anke Erbacher, Telefon 06283/6782, und Hildegard Wanitschek, Telefon 06283/6646, entgegen. Z

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019