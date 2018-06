250 Schüler besuchen den Musikunterricht

Anzeige

Hardheim.Die Weichen für die Zukunft gestellt wurden bei der Mitgliederversammlung der Musikschule Hardheim am Donnerstag. Dem Ziel der weiteren positiven Entwicklung soll dabei namentlich die Kooperation der Musikschule mit der Verbundschule dienen. In deren erster Klasse wird im Rahmen eines für alle Schüler obligatorischen Projekts die Möglichkeit der Wahl zur Beteiligung entweder an einer Gitarrengruppe, einem Orff’schen Instrumentalspielkreis oder eines Chors eröffnet. Damit soll versucht werden, die Kinder an die Musik heranzuführen und sie für weitere Aktivitäten im musikalischen Bereich zu begeistern.

In Verbindung mit seinen Gruß- und Eröffnungsworten erinnerte der Vorsitzende, Bürgermeister Volker Rohm an die 40-Jahr-Feier des vergangenen Jahres und das schon damals angekündigte Vorhaben, auch neue Wege einzuschlagen. Einen Solchen sieht er in der angestrebten musikalischen Zusammenarbeit mit der Verbundschule Walter Hohmann.

Bärbel Mitsch als Leiterin der Musikschule gab Einblick in das Geschehen im Verlauf des zurückliegenden Jahres. Sie sprach von 2017 als einem „normal“ verlaufenen Jahr und zeigte sich erfreut über den Ersatz von Fahrgeldern.