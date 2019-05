2500 Euro an die Sozialstation übergeben

Hardheim.Strahlende Gesichter gab es am Dienstag bei der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn: Grund für diese Freude war der Besuch von Dieter Goldschmitt im Haus der offenen Tür, hatte er doch eine Spende in Höhe von über 2500 Euro mitgebracht, die er dem Vorsitzenden Bernhard Berberich und Pflegedienstleiterin Martina Weimann überreichte.

Hol- und Bringdienst übernommen

Wie Goldschmitt bei der Übergabe des symbolischen Schecks betonte, verstehe sich die Spende als Geste des Dankes: Nachdem die Bediensteten der Sozialstation im vergangenen September beim Weltrekordversuch zum „längsten Wohnmobil-Konvoi der Welt“ auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten tatkräftig mithalfen und etwa die Einweisung anreisender Wohnmobile sowie Hol- und Bringdienste übernahmen, verband Goldschmitt seinen persönlichen Dank mit jener Spende. In diesem Zusammenhang betonte der Unternehmer auch die Wichtigkeit, die wertvolle Arbeit regionaler und sinnvoller Institutionen wie der Sozialstation anzuerkennen und zu unterstützen. Dass das Geld bei der Sozialstation in besten Händen ist, stellte Vorsitzender Bernhard Berberich in einer kurzen Ansprache klar. „Die Summe kommt unserem 2017 gestarteten Menüservice und den ‚Frischemobilen’ zugute, um diese wichtige Dienstleistung aufrecht zu erhalten“, informierte er.

„Gut bewährt“

Pflegedienstleiterin Martina Weimann ließ wissen, dass das Modell des „Frischemobils“ sich in der Zwischenzeit „gut bewährt“ habe und die meist nicht mehr beweglichen Kunden ohne den Menüservice unterversorgt seien. Gerade aus diesem Blickwinkel sei man besonders dankbar für die Spende Dieter Goldschmitts. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019