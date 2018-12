30 Gäste feierten gemeinsam Advent

Hardheim.Auf die Adventszeit stimmten sich die Gäste der Senioren-Tagespflege „Vital“ und ihre Angehörigen am Mittwoch ein. Zunächst schufen die Zweitklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds mit ihren schwungvoll im Chor vorgetragenen Weihnachtsliedern von „Kling, Glöckchen, klingeling“ bis hin zu „Es ist für uns eine Zeit gekommen“ eine besinnliche Kulisse und stimmten sogar noch ein Geburtstagsständchen für eine Seniorin an, ehe Kathrin-Leigh Chadbourne am Keyboard zahlreiche Weisen anspielte.

Neben Weihnachtsgebäck und Kaffee konnten sich die rund 30 Senioren pünktlich zum Mittag auch über ein echtes Festessen freuen: Der von Berthold Steigerwald gestiftete Rehbraten mit Rotkohl und Knödeln erwies sich als echter Genuss. Geschenke gab es auch: So freute sich ein Senior zum Beispiel ganz besonders über die Erfüllung eines Herzenswunsches – sein Betreuer schenkte ihm Konzertkarten für seine Lieblings-Sängerin. ad

