30 Sportabzeichen in Gold erworben

Hardheim.Wie Sportabzeichen-Stützpunktleiter Reiner Paul am Sonntag in der Jahreshaupotversammlung der Leichtathletikabteilung des TV Hardheim erklärte, wurden 2017 30 Sportabzeichen in Gold und vier in Silber abgelegt (in Klammer die Wiederholungen):

Birgit Ballweg (11), Frank Ballweg (7), Moritz Ballweg (7), Julia Böhrer (1), Jutta Böhrer (8), Birgitt Brüstle (33), Simon Brüstle (8), Thomas Brüstle (2), Alrun Dannöhl (14), Helmut Dannöhl (15), Manuela Engels (14), Andrea Frank (18), Regine Häfner (17), Harald Löffler (5), Franz Mayerhöfer (6), Max Mayerhöfer (6), Manfred Merkert (23), Andrea Mohr (2), Carolin Müller (4), Martin Müller (15), Nicole Müller (1), Sonja Müller (29), Beate Paul (12), Elisa Paul (4), Reiner Paul (25), Silvia Ruppert (9), Stefanie Sauer (9), Carmen Schneider (9), Markus Schröder (1), Fritz-Peter Schwarz (55), Günter Toman (33), Lara Wagner (3), Nicole Wagner (24) und Martin Weimert (1).

Fritz-Peter Schwarz Spitzenreiter

Als „Spitzenreiter“ im Sportkreis Buchen gilt Fritz-Peter Schwarz mit 55 Sportabzeichen. ad