30 Teilnehmer erkundeten die Mozartstadt

Hardheim/Salzburg.Das vor 200 Jahren von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr geschaffene und weltweit zum beliebtesten Weihnachtslied gewordene „Stille Nacht, Heilige Nacht“ ließ das Salzburger Adventssingen zu einem Erlebnis für 30 Teilnehmer der mehrtägigen VHS-Fahrt in Salzburger Land werden. Dabei ging der Blick zurück in die Zeit vor 200 Jahren, als die Bevölkerung von Leid, Armut und Hoffnungslosigkeit geprägt war, nachdem Salzburg als geistliches und weltliches Fürstentum seine Selbstständigkeit verloren hatte und nach einem fürchterlichen Krieg in Bedeutungslosigkeit versunken war.

Beim Adventssingen wurden daher die adventlichen Begebenheiten um Maria und Josef von der Verkündigung des Engels an Maria bis zur Geburt Jesu nach dem beschwerlichen Weg nach Bethlehem bis zur erlösenden Hilfe der Hirten einfühlsam in einen soziokulturellen Kontext von Oberndorf im Jahr 1818 gestellt.

Im großen Festspielhaus sangen und spielten mehr als 150 Mitwirkende, darunter unbekümmerten Salzburger Hirtenkinder, vertraute Lieder. Das Werk mit dem Geschehen um Christi Geburt wurde mit einer möglichen Entstehungsgeschichte des „Stille Nacht“-Liedes verwoben. Es entstand ein „Spiel im Spiel“, wodurch alle Solisteen gleich in zwei Rollen schlüpften. Besonders imponierend war für die Besucher der am Schluss erklingende Andachtsjodler und die von allen gemeinsam gesungene Strophe von „Stille Nacht“ und dessen Bedeutung als Friedensbotschaft.

Am Tag zuvor hatte die Reisegruppe in Oberndorf die Kapelle besichtigt, die als Geburtsstätte des großen Weihnachtsliedes anzusehen ist. Außerdem galt der Stadt Hallein mit ihrem „Stille Nacht“-Bezirk mit Museum, dem Gruberplatz und der Stadtpfarrkirche mit der Gruber-Orgel ein Besuch.

Eine ebenso informative und humorvolle Fahrt mit Josef Gutjahr durch das reizvoll verschneite Lammertal schloss sich an. Begeistert waren die Teilnehmer auch von der bedeutenden Mozartstadt Salzburg, deren Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Führung erkundet wurden. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018