350 000 Euro für Projekte

Hardheim/Walldürn.Im Mai 2004 gegründet, zählt der Verein zur Unterstützung der Missionsarbeit aktuell 30 Mitglieder. Am Mittwoch traf man sich im Hardheimer Pfarrheim zur Mitgliederversammlung, deren Herzstücke Neuwahlen des Vorstands und Erläuterungen zum letzten Hungermarsch inklusive der Planung des Hungermarschs waren.

Von acht Personen gegründet

Vorsitzender Anton Fach und seine Stellvertreterin Sieglinde Böhrer eröffneten die Tagesordnung. Fach gab bekannt, dass der Verein seinerzeit von acht Personen gegründet wurde und bis heute diverseste Projekte mit rund 350 000 Euro bezuschusst habe. „Das ist eine stolze Bilanz, die damals vermutlich keiner geahnt hätte“, bilanzierte er und leitete über zu Schriftführer Rainer Weiß, der mit Hinweisen zur Datenschutzgrundverordnung aufwartete. Nach dem Beschluss der neuen Datenschutzordnung kam Fach auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zu sprechen.

Ausführlich erinnerte er an Reisen nach Tansania und den in Walldürn ausgerichteten, unter dem Leitsatz „Wandern für die Andern“ stehende Hungermarsch, mit dem der Unterricht für die Novizinnen des Klosters in Kwamndolwa, der Kindergarten im südtansanischen Ort Hingawali sowie die Anschaffung eines durch den Förderverein bezuschussten Geländefahrzeugs in Hingawali ermöglicht wurden. Insgesamt wurden im Jahr 2018 rund 34 000 Euro an Spenden erwirtschaftet.

Ergänzend gab Fach bekannt, dass Pfarrer Mbemba in der Pfarrei Hingawali dieser Tage die Nachfolge von Pfarrer Gerald antreten wird. „Das Geld bleibt jedenfalls bei den Leuten“, erklärte er und erwähnte etwa 80 Läufer, die mit ihrer Anwesenheit ihre Solidarität mit der Dritten Welt unter Beweis stellten.

Schüler organisieren Spendenlauf

Gleichsam bekundete Fach seine Freude darüber, dass die Klasse 9a der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn am 17. Mai einen Spendenlauf zugunsten des Schulprojekts in Tansania veranstalten wird. Diese Aktion bezeichnete er als „eine ganz tolle und nachahmenswerte Sache“.

Der Hungermarsch soll am 22. September stattfinden. Die Erlöse sind für Bischof Merkel (Humàita/Brasilien) und Dr. Koch (Tansania) bestimmt.

Die Ausführungen von Schatzmeister Thomas Baunach stützten der Kassenbericht von Bernhard Berberich, der mit Anke Erbacher die Kasse geprüft hatte: Berberich lobte die erstklassige Buchführung und leitete zur Entlastung des Vorstands über, auf die Neuwahlen folgten. Hier wurden Vorsitzender Anton Fach und seine Stellvertreterin Sieglinde Böhrer ebenso bestätigt wie Schriftführer Rainer Weiß, Schatzmeister Thomas Baunach und die Kassenprüfer Bernhard Berberich und Anke Erbacher, die durch Johannes Schlegel verstärkt werden. Als Vertreter für die Kirchengemeinden fungieren Michael Schäfer (Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland) und Karin Kuhn (Seelsorgeeinheit Walldürn).

Das 15-jährige Tun in der Missionsarbeit von Thomas Baunach, Sieglinde Böhrer, Sieglinde Fach und Rainer Weiß würdigte der Vorsitzende mit kleinen Präsenten. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019