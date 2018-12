500 Euro für den Spielplatz

Bretzingen.Trotz des nicht gerade auf Weihnachten einstimmendem Regenwetters hatten die Besucher des Bretzinger Weihnachtsmarkts viel Freude – hatte sich die Interessengemeinschaft „Attraktives Dorfleben“ doch wieder einiges einfallen lassen, um alle Generationen zu erfreuen. Kaum hatte der Weihnachtsmann seine Geschenke verteilt und Knecht Ruprecht angesichts der stets braven Kinder zum stillen Beobachter degradiert, überreichte Manuel Lenk von der Interessengemeinschaft „Attraktives Dorfleben“ eine Spende in Höhe von 500 Euro aus dem Erlös der vergangenen Weihnachtsmärkte an die Bretzinger Spielplatzmütter, um die Renovierung des Spielplatzes am Sportheim weiter vorantreiben zu können. Während die Musikkapelle Bretzingen weihnachtliche Lieder spielte und der Regen schwächer wurde, stand schönen Stunden zwischen den stimmungsvoll erleuchteten Buden nichts mehr im Wege. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018