555 Jahre alt und noch immer schön

Hardheim/Breitenau.„Ich hoffe, dass sie bald wieder gerüstet und fit gemacht ist für die nächsten 50 Jahre“, strahlt Johannes Graf von Ballestrem, als die FN ihn auf dem Hofgut Breitenau bei Hardheim besuchen. „Ich denke, für noch längere Zeit“, widerspricht ein Mitarbeiter der Firma Bau-Sanierungstechnik GmbH, die das historische Mauerwerk saniert. Gemeint ist die spätgotische Fruchtscheune auf dem Hofgut. 555 Jahre hat sie auf dem Buckel. Und damit kommt ihr eine ganz besondere Bedeutung zu.

Familie Ballestrem pflegt liebevoll ihr Anwesen und investiert hohe Summen in dessen Erhalt. Sie arbeitet dabei eng mit dem Landesdenkmalamt zusammen. Durch die denkmalgerechte Instandsetzung müsse die Familie finanziell deutlich tiefer in die Tasche greifen, als zunächst angenommen, merkt Johannes Graf von Ballestrem an. Aber dadurch habe man auch einen hohen Kompetenzgewinn. Und wenn man das Gebäude jetzt, nach eineinhalb Sanierungsabschnitten betrachte, habe er seine Freude daran und wisse, dass das Geld gut investiert sei. „Das Kulturdenkmal ist jetzt deutlich schöner als vorher, auch wenn es natürlich bei der Sanierung in erster Linie um die Sicherung des Bestandes geht.“

Hier atmet man Geschichte, wenn man den alten, noch original aus der Erbauerzeit erhaltenen Dachstuhl mit seinen massiven Eichenbalken betrachtet oder die angenehme Kühle inmitten des zweifach aufgesetzten, dicken Mauerwerkes auf sich wirken lässt.