560 Euro für soziale Projekte

Anzeige

Hardheim.Im Anschluss an den Vorstellungsgottesdienst der Kommunionkinder in der Pfarrkirche Sankt Alban war die gesamte Seelsorgeeinheit zum Fastenessen eingeladen. Melanie Anton eröffnete das Essen mit einem Gebet und informierte über die Projekte, denen die Aktion zugute kommen soll. Der Suppen und Waffelverkauf erbrachte 560 Euro. Die Hälfte des Betrags wird auf die Insel Penang (Malaysia) überwiesen. Dort absoviert Nils Eisenhauer, ein Mitglied des Gemeindeteams Schweinberg, ein soziales Jahr im „Pengang Creshire Home“, einem Zentrum für Menschen mit Handicaps. Er steht in engem Kontakt mit der Pfarrgemeinde und berichtet darüber, wie das Geld verwendet wird. Neben neuen Betten ist dort auch ein neuer Ruheraum dringend nötig.

280 Euro gehen an die Kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn, um die Dienstleistung „Essen auf Rädern“ zu unterstützen. Das Vorbereitungsteam dankte schließlich allen, die zum Gelingen des Fastenessens beigetragen haben: Maria und Harald Munk sowie Daniela Ruppert für das Kochen der Grünkernsuppe, der Gruppe engagierter Schülerinnen für das Backen der Waffeln, der Bäckerei Thorwart für die Spende des Brotes und der Steinemühle für den Grünkern.