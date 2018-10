65-Jährige feierten frohes Wiedersehen

Gerichtstetten.Frohes Wiedersehen feierte am Samstag in Gerichtstetten die 65-Jährigen aus Altheim, Erfeld und Gerichtstetten. Obwohl man das letzte „Klassentreffen“ erst vor fünf Jahren feierte und der größtenteils gemeinsame Schulbesuch in Altheim schon etwas länger her ist, war die Wiedersehensfreude bei allen groß. Schließlich gibt es immer wieder Neuigkeiten, die erzählenswert sind, und viele Erinnerungen, an die man gerne zurückdenkt. Ursula Wohlfarth aus Gerichtstetten, Beate Heneka aus Altheim und Alfred Leinberger aus Erfeld hatten das Treffen vorbereitet, das am Samstagnachmittag mit einem Sektempfang und Kaffee und Kuchen im „Ochsen“ in Gerichtstetten begann. Die meisten der ehemaligen Klassenkameraden hatten eine kurze Anfahrtszeit oder konnten gar zu Fuß kommen, während andere aus Gießen oder gar vom Titisee angereist waren.

Dem obligatorischen Fototermin auf dem neuen Dorfplatz, folgte ein Rundgang durch das „erneuerte“ Gerichtstetten. Auch der Besuch der alten Schule durfte natürlich nicht auf dem Programm fehlen. Dem gemeinsamen Abendessen folgte ein gemütliche Beisammensein, mit dem die Wiedersehensfeier ausklang. we

