Änderung der Gottesdienstzeiten

Bretzingen/Waldstetten.Bei den Werktagsgottesdienstzeiten in Bretzingen und Waldstetten wird es eine Änderung geben. Ab 1. Oktober wird Pfarrer Schretzmann aus gesundheitlichen Gründen keine Gottesdienste mehr feiern. Daher wird in Bretzingen wird der Werktagsgottesdienst jeweils auf Dienstag um 18.30 Uhr verlegt. Die Werktagsgottesdienste in der Pfarrkirche in Waldstetten entfallen. Die Messfeiern in der Schönstattkapelle montags und mittwochs bleiben bestehen. Die Uhrzeiten der Messen ändern sich von 19 auf 18.30 Uhr. Sollte in Waldstetten ein Seelenamt abgehalten werden, wird dieses in der Kirche St. Justinus mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden.

