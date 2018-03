Äußerst humorvoller Einblick mit „Happy End“

Anzeige

Seither leidet er an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund (Amnesie). Immer, wenn er einschläft, erwacht er anschließend in einer fremden Persönlichkeit, meist einem prominenten Zeitgenossen, teilweise aus fast schon vergessener Zeit. Im Krankenbett gegenüber liegt Ignaz Besenbinder (Erich wüst). Der hat, anders als Alfred Heinz, zwar noch alle „Ostereier im Nest“, ist aber wegen einem Gipsbein zumindest in seiner Beweglichkeit eingeschränkt.

Mit Humor und Fantasie

Aller guten Dinge sind Drei, und so kommt auch Zimmerkollege Kurt Klopfer (Christoph Berchtold) ins Spiel, der wie Ignaz Besenbinder zwar Köpfchen, aber mit zwei Gipsarmen auch ein gewisses Handicap hat. Während Ignaz Besenbinder und Kurt Klopfer mit Humor und Fantasie das Beste aus den heiteren Episoden ihre Zimmerkollegen Alfred Heinze machen, versuchen Dr. Mechthild Wusle (Jutta leithold), Oberschwester Hiltrud (Sandra Schell) und Schwester Veronika (Eva-Maria Frank) aus medizinischer Sicht und mit psychologischen Tricks, Alfred Heinze wieder in die Realität zurückzuholen.

Der „Persönlichkeitswandel“ und die damit verbundenen heiteren Kapriolen machen aber auch Ulla schmicke (Juliane Berchtold), der Verlobten von Alfred Heinze, das Leben nicht leicht. Als wären die vielseitigen geistigen Entgleisungen und die damit meist heiteren Kapriolen von Alfred Heinze nicht genug, treibt auch noch ein Dieb sein Unwesen im Krankenhaus und beklaut Patienten.

Da Inspektor Kojambel (Pascal Hefner) wohl doch nicht so die richtige Spürnase hat, schmieden Ignaz Besenbinder, Kurt Klopfer und Schwester Veronika einen Komplott, um als „Soko Erftalräuber“ den Dieb zu finden und zu fassen. Bewegungsmäßig eingeschränkt erkennen sie, dass Heinz Klopfer meist in der Person aufwacht, die zuvor im Radio gespielt wurde oder vorkam.

Nach den ersten „Tests“ als Benjamin Blümchen und Biene Maja versucht man es mit der bekannten Melodie der Winnetou-Filme, und siehe da, Alfred Heinz erwacht als der große und starke Häuptling im Kampf gegen das Böse.

Mit K.O.-Tropfen, die Oberschwester Hiltrud jeden Abend ursprünglich ihren Patienten überreichte, und dem „Ersteinsatz“ von Winnetou befördert man Inspektor Kojambel, Dr. Mechthild Wusler und Ulla Schmidtke ins Reich der Träume und letztendlich in die Badewanne. Mit der Wettkasse, das ganze Krankenhaus wettete schließlich, in welcher Persönlichkeit Alfred Heinz beim nächsten Mal aufwacht, stellt man dem Dieb eine Falle, die letztendlich, wie sollte es auch anders sein, zuschnappte.

Das ständige Flehen „Oh Gott, oh Gott“ von Schwester Veronika und die Schlagkraft von Alfred Heinze als großer Häuptling Winnetou half dann auch, den Dieb zu fassen und in Handschellen zu legen. Wie fast erwartet, entpuppte sich dieser als Oberschwester Hiltrud.

Nach und nach wachten die Schlafenden im Badezimmer wieder auf und konnten kaum glauben, dass Oberschwester Hiltrud ihren Verdienst mit Diebstahl aufbesserte. Vor lauter Freude über den Fahndungserfolg merkte erst gar niemand, dass Alfred Heinze, nach seiner Amnesie für Fortgeschrittene, wieder in der realen Welt landete und schwer begreifen konnte, was überhaupt hier los war. So fügte sich wieder alles zum Besten und mit dem berühmten „Happy End“ fand der äußerst humorvolle Einblick in das Krankenzimmer und die Patientengeschichten ein schönes Ende.

Das Publikum dankte es mit langanhaltendem Applaus, zumal die Rollen den Schauspielern wieder förmlich auf den Leib geschnitten waren. Am Ende dankte Erich Wüst nicht nur einem großartigen Publikum, sondern allen Helfern vor und hinter der Bühne, die sich besten um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten.

Dank galt dabei auch Simone Zuber für die Regie, Maria Reinhart, die als Souffleuse vergebens auf ihren Einsatz wartete, Maskenbildnerin Ingeborg Hefner und Kameramann Rudolf Zuber, der die köstlichen Szenen für Nachwelt sicherte. we

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018